Cottbus-Fans sollen Flagge zeigen gegen Nazis

Cottbus-Fans sollen das Konzert "Laut gegen Nazis" besuchen

Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus hat seine wahren Fans mit Nachdruck auf das zehnte Open-Air-Festival "Laut gegen Nazis" hingewiesen. Für die Jubiläumsveranstaltung unter dem Motto "Moin Liebe - Tschüss Hass" sagte unter anderem die Berliner Band Beatsteaks zu. Das Event findet auf dem Zentralcampus der BTU in Cottbus am 15. Juni ab 19:00 Uhr statt.

"Eine gute Gelegenheit für Energiefans, 'Flagge' zu zeigen und ein echtes Bild von Fußballfans unseres Vereins in der Stadt Cottbus zu transportieren", heißt es auf der Internetseite des Vereins: "Wir lassen uns den Sport nicht nehmen und bitten alle Energiefans, im passenden Outfit zu erscheinen."

In der Vergangenheit hatten einige Problemfans mit teils fremdenfeindlichen Aktionen den Verein in Verruf gebracht. Unmittelbar nach dem Aufstieg hatten einige von ihnen in der Innenstadt mit weißen Kapuzen im Stil des Ku-Klux-Klans und dem Plakat mit der Aufschrift "Aufstieg des Bösen" gefeiert.

Der Klub distanzierte sich "entschieden" von der "Darstellungsform, die menschenverachtend, abstoßend und in keiner Weise tolerierbar ist".