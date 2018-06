Medien: Real will Conte oder Mourinho

Conte (r.) ist Topfavorit auf den Trainerjob bei Real

Champions-League-Sieger Real Madrid hat auf seiner Trainersuche offenbar José Mourinho und den Italiener Antonio Conte ins Visier genommen.

Conte, Noch-Teammanager des FC Chelsea, sei "die Nummer eins auf der Liste", schrieb die spanische Sporttageszeitung "Marca" am Donnerstag. Eine Verpflichtung von Tottenham-Coach Mauricio Pochettino sei dagegen vom Tisch.

Conte hatte mit Chelsea 2017 die Meisterschaft und 2018 den FA Cup gewonnen, in der vergangenen Saison der Premier League aber nur Rang fünf belegt und die Champions League verpasst. Real müsste für den 48 Jahre alten Conte wohl eine Ablöse von etwa zehn Millionen Euro zahlen - falls Chelsea seinen Trainer nicht vorher entlässt.

"OK diario" bringt einen noch prominenteren Nachfolger ins Spiel, dessen Ablösepoker wohl noch etwas höher ausfallen dürfte. Demnach hat Real-Boss Florentino Pérez bereits Kontakt mit den Vertrauten von ManUnited-Teammanager José Mourinho aufgenommen, um die Bedingungen für eine Rückkehr von "The Special One" auszuloten.

Mourinho trainiert die Königlichen bereits von 2010 bis 2013. Der Vertrag des Portugiesen bei United läuft allerdings noch bis Sommer 2020. Angeblich streicht Mou über 20 Millionen Euro pro Jahr ein.

Real sucht händeringend einen Nachfolger für den Franzosen Zinédine Zidane. Der frühere Weltklassespieler war wenige Tage nach dem gewonnenen Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool (3:1) überraschend zurückgetreten. Mit Zidane hatte Real zum dritten Mal in Folge die Königsklasse gewonnen.