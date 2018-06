Hannover 96 nimmt HSV-Duo ins Visier

Der Vertrag von Bobby Wood läuft noch bis 2021

Seitdem Offensivspieler Nicolai Müller seinen Abschied vom Absteiger Hamburger SV verkündet hat, brodelt die Gerüchteküche. Mit Hannover 96 steigt offenbar ein weiterer Bundesligist in den Poker ein. Auch an Bobby Wood sollen die Niedersachsen Interesse haben.

Laut "kicker" ist Müller allerdings nur Plan B, falls sich der gewünschte Deal mit Gladbachs Vincenzo Grifo nicht realisieren lässt. Den 25-Jährigen zieht es wohl zur TSG 1899 Hoffenheim.

Müller hatte Ende März verkündet, dass er den HSV verlassen wird. "Es war eine wirklich emotionale Zeit mit vielen speziellen Momenten. Auch wenn es nicht immer so lief, wie geplant - ich habe es keinen Tag bereut für diesen Verein zu spielen", schrieb Müller. "Meine Familie und ich haben uns immer sehr wohl gefühlt, trotzdem ist es nun an der Zeit, was anderes zu machen."

Sein Vertrag läuft zum 30. Juni aus. Der zweifache Nationalspieler kann dann ablösefrei zu seinem neuen Verein wechseln. Neben Hannover sollen auch Schalke 04 und Eintracht Frankfurt ihr Interesse bekundet haben.

Wood als Wunschspieler von Breitenreiter?

Ein weiteres Transferziel der Hannoveraner ist wohl Bobby Wood. Der Angreifer gilt als Wunschspieler von Trainer André Breitenreiter. Laut "kicker" plant 96 ein Leihgeschäft mit Kaufoption.

Der Vertrag des US-Amerikaners ist noch langfristig bis 2021 datiert. Medienberichten zufolge will der HSV Wood allerdings schnell loswerden. Der 25-Jährige soll auch in der zweiten Liga weiter kräftig absahnen. Üppige zwei Millionen Euro wandern pro Jahr demnach auch im Unterhaus auf das Konto des Angreifers.

Seine Ausstiegsklausel soll erst letzten Sommer von zwölf auf 20 Millionen Euro erhöht worden sein.