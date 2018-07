Hangartner als BDLF-Chef wiedergewählt

Das BDFL-Präsidium um Lutz Hangartner (3. von links)

Lutz Hangartner bleibt Präsident des Bundes Deutscher Fußballlehrer (BDFL). Auf der turnusmäßigen Hauptversammlung während des internationalen Trainer-Kongresses in Dresden wurde der 74-Jährige in seinem Amt bestätigt und geht in seine dritte Amtszeit.

Außerdem wurden unter anderem Thomas Schaaf und Benno Möhlmann als Vertreter der Profitrainer als BDFL-Vizepräsidenten gewählt.

"Ich freue mich über das Vertrauen der BDFL-Mitglieder in meine Person und werde zusammen mit meinen Präsidiumskollegen alles dafür tun, die Aufgaben und Interessen des Bundes Deutscher Fußballlehrer in den nächsten drei Jahren weiter zu verfolgen", sagte Hangartner nach dem Votum.