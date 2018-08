Grasshoppers trotz Punktgewinns weiter Schlusslicht

Heinz Lindner musste zwei Mal hinter sich greifen

Die Grasshoppers Zürich mit den drei ÖFB-Legionären Heinz Lindner, Marco Djuricin und Raphael Holzhauser liegen nach einem 2:2 beim FC Lugano weiter am Tabellenende der Schweizer Super League.

Grasshoppers Zürich hat am Samstag in der Schweizer Super League im vierten Saisonspiel den ersten Punkt gemacht. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Fink erzitterte sich mit ÖFB-Teamgoalie Heinz Lindner, Marco Djuricin und Raphael Holzhauser auswärts beim FC Lugano dank eines Last-Minute-Treffers gerade noch ein 2:2-Remis. GZ ziert mit einem Zähler aber weiter das Ende der Tabelle.

Lindner lenkte einen Schuss des Brasilianers Carlinhos Junior sensationell an die Latte (24.). In der Folge war er aber am 0:1 (35.) beteiligt, foulte Assan Ceesay im Strafraum und sah dafür die gelbe Karte. Der Gefoulte verwandelte den Elfmeter selbst. Nach dem Seitenwechsel bezwang der Stürmer aus Gambia den Ex-Austrianer neuerlich (58.).

Die Gäste kamen in der Schlussphase durch Treffer von Nathan (75.) und Aleksandar Cvetković (95.) noch zum glücklichen Ausgleich.

Janko bei Lugano eingewechselt

Der Ex-Salzburger Djuricin, der demnächst Vater wird, ging leer aus, bei mehreren Chancen (23., 52., 82.) fehlte ihm die nötige Effizienz. Während Djuricin durchspielte, wurde Holzhauser in der 60. Minute ausgewechselt.

Bei den Gastgebern kam Marc Janko ab der 72. Minute zum Zug, sie gaben den zweiten Saisonsieg noch aus der Hand und halten bei vier Punkten.

