DFB-Präsident Reinhard Grindel soll wieder für FIFA-Amt kandidieren

Präsident Reinhard Grindel soll den Deutschen Fußball-Bund (DFB) weiterhin im Council des Weltverbands FIFA vertreten.

Das DFB-Präsidium hat den 57-Jährigen bei seiner Sitzung am Freitag in Frankfurt/Main für einen Sitz im höchsten Gremium des Fußballs vorgeschlagen. Grindel wird sich somit auf dem Kongress der Europäischen Fußball-Union UEFA am 7. Februar 2019 in Rom zur Wiederwahl stellen.

Im April 2017 war Grindel auf dem UEFA-Kongress in Helsinki für die zweijährige Restlauflaufzeit des Mandats seines zurückgetretenen Vorgängers Wolfgang Niersbach in das FIFA-Council gewählt worden. Die reguläre Amtszeit für den Sitz in dem 37 Personen umfassenden Gremium, das von FIFA-Präsident Gianni Infantino (Schweiz) geleitet wird, beträgt vier Jahre.

Neben seinem Mandat bei der FIFA vertritt Grindel ebenfalls seit April 2017 im UEFA-Exekutivkomitee die Interessen des deutschen Fußballs.