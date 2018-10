Jugend des FC Bayern lässt AEK Athen keine Chance

Die Junioren des FC Bayern gewann die Partie in Athen ohne Mühe

Der Nachwuchs des FC Bayern München hat den Bann gebrochen und im dritten Spiel seinen ersten Sieg in der diesjährigen Youth-League-Saison gefeiert. In Athen setzte sich die Bayern-Jugend ohne Probleme mit 4:0 durch.

Nachdem die Münchner zunächst etwas schleppend in die Partie kamen, eröffnete der Niederländer Joshua Zirkzee mit seinem Treffer kurz vor der Pause (42.) den Torreigen. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Marcel Zylla (54.), Meritan Shabani (56.) und Timossi Andersson (81.) für den Tabellenzweiten der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest noch auf 4:0.

Für den FC Bayern war der Erfolg in Athen der erste Sieg in der laufenden Youth-League-Saison. Ihr Auftaktspiel hatten die Münchner in Lissabon mit 0:3 verloren, im folgenden Heimspiel gegen Ajax Amsterdam kam die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß nicht über ein 2:2 hinaus.

In der Tabelle der Gruppe E liegen die Bayern mit jetzt vier Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Spitzenreiter ist Ajax Amsterdam mit sieben Zählern, Benfica hat als Gruppenzweiter sechs Punkte auf dem Konto. Athen ist mit null Punkten aus drei Spielen abgeschlagen Letzter.