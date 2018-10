Ter Stegen appelliert an Barca-Kollegen

Marc-André ter Stegen will am Sonntag mit Barcelona über Real Madrid triumphieren

Fußball-Europa blickt am Sonntag nach Spanien: Der legendäre Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid steht an. Doch mit dem verletzten Lionel Messi und dem nach Italien gewechselten Cristiano Ronaldo fehlen die größten Stars der vergangenen Clásico-Jahre. Der deutsche Keeper Marc-André ter Stegen sprach nun über das ungewohnte Duell.

"Ronaldo war für Madrid in der Vergangenheit ein sehr wichtiger Spieler, der viele Tore geschossen hat. Aber auch Real hat so viel Qualität, dass sie versuchen werden, das anders zu kompensieren", sagte ter Stegen im Interview mit "DAZN". "Für uns gilt genau das Gleiche: Wenn der beste Fußballer der Welt fehlt, müssen wir das so gut wie möglich kompensieren und andere müssen diese Verantwortung übernehmen."

Messi hatte sich vor gut einer Woche im Spitzenspiel gegen den FC Sevilla den Unterarm gebrochen und fällt einige Wochen aus.

Besonders bitter für Barcelona: Messi ist Clásico-Rekordtorschütze. Satte 26 Tore hat der Argentinier in den Duellen mit Real Madrid bereits geschossen.

Für ter Stegen ist der fünfmalige Weltfußballer Messi zudem der beste Spieler der Welt. "Er hat viele Facetten und ist ein Spieler, der viel von einem verlangt. Aber das ist sehr positiv, denn er zieht die ganze Mannschaft mit. Er ist seit vielen Jahren der beste Fußballer, weil er einfach ein Talent hat, das man nicht beschreiben kann", erklärte der Schlussmann.

Doch im Spiel gegen Real muss Barcelona seinen Superstar ersetzen. Wie das gelingen soll, wusste ter Stegen genau: "Jeder Einzelne muss seine Stärken miteinbringen. Wir müssen das Spiel an uns reißen und über unsere individuelle Qualität den Unterschied ausmachen."