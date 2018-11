Boca-Kapitän: "Sie hätten mich umgebracht"

Pablo Pérez musste nach dem Angriff auf den Boca-Bus behandelt werden

Der südamerikanische Fußball-Dachverband CONMEBOL hat ein Disziplinarverfahren gegen River Plate aus Buenos Aires eingeleitet.

Der argentinische Fußballverein habe 24 Stunden Zeit, zu beweisen, dass er nicht an der Fan-Krawallen beteiligt war, teilte der Verband in einer kurzen Mitteilung am Montagabend mit.

Wegen der Folgen der Attacke auf den Teambus der Boca Juniors in Buenos Aires war das Rückspiel der Copa Libertadores gegen die Stadtrivalen River Plate auf einen noch unbestimmten Termin verschoben worden.

Der südamerikanische Fußball-Verband will einen neuen Spieltermin festlegen. Der werde aber sicherlich nach dem G20-Gipfel liegen, der am 30. November und 1. Dezember in der argentinischen Hauptstadt stattfindet. Das Hinspiel im Boca-Stadion endete 2:2 (2:1).

Pablo Pérez: "Sie hätten mich umgebracht"

Boca-Kapitän Pablo Pérez, der nach dem Angriff der gegnerischen Anhänger wegen einer Augenverletzung ins Krankenhaus musste, hat derweil gegenüber südamerikanischen Medien eine klare Forderung geäußert. Pérez werde bei einer möglichen Neuauflage des Final-Rückspiels "nicht in einem Stadion spielen, in dem ich sterben kann".

Der 33-Jährige hat große Angst vor neuen Übergriffen. "Was wäre, wenn wir spielen und gewinnen würden, wer bringt mich da raus? Stellen Sie sich vor, wir hätten sie in ihrem Stadion geschlagen, sie hätten mich umgebracht."