Wellenreuther und Isak führen Willem II ins Pokalfinale

Timon Wellenreuther avancierte zum Matchwinner für Willem II (Bildquelle: Twitter Willem II)

Willem II aus den Niederlanden steht zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte im Pokalfinale. Im Elfmeterschießen setzte sich der Klub gegen AZ Alkmaar durch - auch dank BVB-Leihgabe Alexander Isak und Ex-Schalke-Keeper Timon Wellenreuther.

Der erst 19 Jahre alte Isak, im Winter von Borussia Dortmund zum Eredivisie-Klub verliehen, traf in der 64. Minute zum umjubelten Ausgleich im ausverkauften Koning Willem II Stadion. Zuvor hatte Calvin Stengs die Gäste aus dem Nordwesten in der 23. Minute in Führung gebracht.

Nach der torlosen Verlängerung ging es schließlich ins Elfmeterschießen, das in den Niederlanden im sogenannten ABBA-Modus ausgetragen wird. Bei diesem Verfahren beginnt ein Team mit einem Strafstoß, in der Folge schießt jede Mannschaft zweimal in Folge.

Timon Wellenreuther sollte dort seinen großen Auftritt haben. Der Schlussmann, der als Juniorenspieler zum FC Schalke 04 wechselte und seit Sommer 2017 für Willem II aufläuft, konnte die ersten drei Schüsse des Gegners allesamt halten.

"Wir hatten einen guten Plan. Ich war in jeder Ecke. Wir hatten die ersten beiden Spieler analysiert und ich wusste, wo sie hinschießen würden", sagte Matchwinner Wellenreuther nach dem Spiel beim Sender "FOX Sports". "Bei den anderen beiden Spielern habe ich mir ihre Beine angesehen und es gut erkannt."

Nachdem zunächst Mitspieler Thomas Meißner verschoss und Alexander Isak seinen Elfmeter verwandelte, musste AZ seine beiden ausstehenden Elfmeter verwandeln, um auszugleichen. Oussama Idrissi verkürzte, doch Björn Johnsen sendete den letzten Elfmeter an den Pfosten.