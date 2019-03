Trotz CL-Aus: Tuchel wohl vor Vertragsverlängerung bei PSG

Thomas Tuchel bleibt offenbar langfristig bei PSG

Obwohl Paris Saint-Germain gegen Manchester United aus der Champions League ausgeschieden ist, sitzt Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel beim französischen Spitzenklub weiter fest im Sattel.

Nach Informationen der Zeitung "Le Parisien" möchte PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi dem 45-Jährigen einen neuen Vertrag bis 2022 anbieten.

Tuchels aktuelles Arbeitspapier ist bis 2020 datiert. Dem weiteren Bericht zufolge laufen die Verhandlungen schon seit mehreren Wochen.

Das überraschende Königsklassen-Aus habe demnach keine Auswirkungen auf eine langfristige Weiterbeschäftigung.

Schon direkt nach dem 1:3 gegen United stärkte Al-Khelaïfi Tuchel gegenüber "RMC Sport" den Rücken: "Ich habe Vertrauen in den Trainer und seine Entscheidungen. Wir müssen uns beruhigen, das Ganze analysieren und schauen, was der Coach will."

Im vergangenen Sommer übernahm Tuchel bei PSG den Posten des Cheftrainers. Zuvor arbeite der Übungsleiter unter anderem für Borussia Dortmund (2015-2017) und den 1. FSV Mainz 05 (2008-2014).