Medien: FC Barcelona macht bei Luka Jovic ernst

Luka Jovic ist anscheinend ein Kandidat beim FC Barcelona

Dass Luka Jovic bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt eine überragende Saison spielt, ist auch den Vertretern der ganz großen Klubs aufgefallen. Das Interesse des FC Bayern nimmt angeblich zu. Und auch die Avancen des FC Barcelona scheinen sich nun zu konkretisieren.

Wie die spanische Zeitung "El Confidencial" berichtet, ist der Top-Klub stark an einem Kauf des serbischen Angreifers interessiert und bereit eine Ablösesumme von circa 60 Millionen Euro für dessen Dienste zu bezahlen.

Die Katalanen sind auf der Suche nach einem jungen Mittelstürmer, um in Zukunft die Last von den Schultern von Luis Suárez zu nehmen. Der Uruguayer hatte in dieser Spielzeit mehrfach mit Verletzungen zu kämpfen.

Jovic hat in Frankfurt bewiesen, dass er ein würdiger Vertreter von Suárez werden könnte. Deshalb hat Eric Abidal, der technischer Direktor beim 25-fachen spanischen Meister ist, Jovic nun anscheinend intern zum Transferziel erklärt.

Mit seinem guten Gespür für den Raum, seiner Abschlussstärke und seinen technischen Fähigkeiten passe der Serbe bestens in das Anforderungsprofil des spanischen Tabellenführers.

Den Verantwortlichen ist aber bewusst, dass es keineswegs leicht wird, den Frankfurter von einem Wechsel in die Mittelmeer-Metropole zu überreden. Spätestens seit seiner 5-Tore-Gala gegen Fortuna Düsseldorf im vergangenen Oktober steht Jovic auch im internationalen Rampenlicht. Neben Barca haben sich noch etliche andere Top-Klubs in Stellung gebracht.

Der FC Bayern soll bereits ein Angebot über 56 Millionen Euro abgegeben haben. PSG will sich mutmaßlich ebenfalls an einem Wettbieten beteiligen.