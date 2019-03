Kurios! Spanische Medien streiten über Messi-Tor

Lionel Messi traf gegen Espanyol doppelt

Einmal mehr schoss Fußball-Superstar Lionel Messi den FC Barcelona am Samstag im Barcelona-Derby gegen Espanyol (2:0) zum Sieg. Das erste der beiden Tore des Argentiniers sorgte im Nachgang des Spiels jedoch für Auseinandersetzungen in den Medien.

Grundlage des Streits war, dass die spanische Sportzeitung "Marca" den Treffer zum 1:0 nicht Messi, sondern Espanyol-Spieler Víctor Sánchez zuschrieb. Es handele sich um ein Eigentor, da "eine signifikante Ablenkung des Balls" erfolgt sei, argumentierte die in Madrid ansässige Zeitung.

Der Mittelfeldspieler hatte sich während der Ausführung des Messi-Freistoßes aus der Mauer gelöst und war zur eigenen Torlinie geeilt. Anstatt den Ball dort jedoch zu klären, köpfte er den Ball am eigenen Torhüter vorbei ins Netz.

Die Wertung des Treffers als Eigentor rief die katalanische Zeitung "Mundo Deportivo" auf den Plan. Das Blatt merkte an, dass der Ball auch ohne die Einwirkung des Gegenspielers im Tor gelandet wäre. Deshalb sei Messi der Torschütze. Alle weiteren Medien, "mit Ausnahme der Zeitung Marca", hätten das Tor Messi zugeschrieben, so das Blatt weiter.

"Ich hatte keine Ahnung, dass er den Freistoß auf diese Art und Weise schießen würde", so der Kommentar von Barca-Coach Ernesto Valverde zum heiß diskutierten Treffer, "es wäre schön, wenn ich sagen könnte, dass es so geplant war. Aber das ist nicht wahr."

Tor-Entscheidung könnte Golden Shoe beeinflussen

Was aus der Ferne wie ein profaner Streit zwischen Statistikern wirkt, könnte im Rahmen der individuellen Ehrungen noch wichtig werden. Während Messi in der spanischen Primera División mit 31 Toren (30 laut "Marca") die Torjägerkanone bereits so gut wie sicher ist, wird auf europäischer Ebene noch um den Titels des besten Torjägers gestritten.

PSG-Stürmer Kylian Mbappé liegt in der Rangliste des European Golden Shoe mit 26 Treffern dicht hinter dem Barcelona-Angreifer.

Der Preis wird von dem Medienverbund "European Sports Media" vergeben. Aus Spanien ist ausgerechnet die "Marca" Mitglied in diesem Sportmagazin-Klub. Das Medium liefert somit die Daten für die spanische Liga.

Die jüngste Entscheidung zugunsten eines Eigentores von Víctor Sánchez könnte Messi also am Ende der Saison um den Golden Shoe bringen, wenn Mbappé noch gleichziehen sollte.

Messi hat indes gegen Espanyol aber noch einen weiteren Meilenstein erreicht, denn er kann nun gemeinsam mit dem früheren Real-Madrid-Keeper Iker Casillas die meisten Siege in LaLiga vorweisen (334). Da Casillas heute beim FC Porto unter Vertrag steht, könnte Messi den 37-Jährigen nun schon am Dienstag in der Liga-Partie gegen Villarreal übertrumpfen.