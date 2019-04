Medien: Liverpool nimmt Brandt ins Visier

Julian Brandt wird von internationalen Top-Klubs beobachtet

Julian Brandt ist eines der jungen Gesichter von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen. Doch wie lange läuft der 22-Jährige für die Werkself noch auf? Immerhin zeigt der FC Liverpool Interesse am Offensivspieler. Das berichtet die "Sun".

Reds-Teammanager Jürgen Klopp sieht demnach das finanziell geringe Risiko als großen Vorteil: Julian Brandt, so berichtete unlängst die "Bild", soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro vertraglich verankert haben. Ein vergleichsweise kleiner Betrag, gemessen an den mittlerweile hohen Summen, die die Klubs aus der Premier League zu zahlen bereit sind.

Julian Brandts Arbeitspapier am Rhein ist noch bis Sommer 2021 gültig, bislang schob der Offensivspieler die Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung vorerst weg. "Vor dem 18. Mai gibt es von mir gar nichts, da gibt es keine Entscheidung. Es wird bis dahin sicherlich ein offenes Thema sein, aber ich kann mich damit anfreunden", so Brandt zuletzt.

Vielmehr wolle sich der deutsche Nationalspieler mit dem "Hier und Jetzt" beschäftigen und die Saison mit Bayer Leverkusen so gut es geht beenden.

Ist die Spielzeit einmal beendet, muss sich Julian Brandt neben der vermeintlichen Offerte der Reds auch mit den Avancen von Juventus auseinandersetzen. Laut "Sun" gilt der italienische Rekordmeister als einer der größten Konkurrenten.

Zudem ist ein Wechsel innerhalb der Bundesliga durchaus denkbar. Sowohl der FC Bayern als auch Borussia Dortmund wurden zuletzt immer wieder mit dem Leverkusener in Verbindung gebracht.