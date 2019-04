Italiens Serie B führt den Videobeweis ein

Videobeweis wird in kommender Saison in der Serie B eingeführt

Italiens Fußballverband führt ab der kommenden Saison auch in der zweitklassigen Serie B den Videobeweis ein.

Der "VAR" (Video Assistant Referee) werde schon in den Playoff-Spielen im Anschluss an die laufende Spielzeit getestet, teilte Liga-Präsident Mauro Balata am Mittwoch mit. "Wir sind die erste zweite Liga der Welt, die den VAR testet. Darauf sind wir stolz", sagte Balata.

In der Serie A war der Videobeweis bereits in der vergangenen Saison eingeführt worden. In der 2. Bundesliga wird der VAR mit Beginn der Saison 2019/20 erstmals eingesetzt.