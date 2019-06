Zuschlag für Klopp? Reds wollen de Ligt

Getty Images

Matthijs de Ligt kann sich seinen neuen Arbeitgeber aussuchen

Matthijs de Ligt ist derzeit der wohl begehrteste Profi Europas. Dem Innenverteidiger von Ajax Amsterdam liegen dem Vernehmen nach Angebote vom FC Barcelona, Manchester United, Juventus Turin und dem FC Bayern vor. Nun offenbar auch vom frisch gebackenen Champions-League-Sieger.

Wie die "Bild" berichtet, mischt der FC Liverpool im Poker um den Niederländer mit. Nach dem Gewinn der Königsklasse sollen die Reds gute Chancen haben, de Ligt von einem Wechsel zu überzeugen.

Für den Klub um Teammanager Jürgen Klopp spreche zudem, dass mit Virgil van Dijk bereits ein Landsmann und Nationalmannschaftskollege unter Vertrag steht. Die Aussicht, mit dem erfahrenen Verteidiger Seite an Seite in der Premier League zu spielen, sei für den 19 Jahre alten Ajax-Kapitän reizvoll.

Die hohe Ablösesumme für de Ligt, die zwischen 70 und 80 Millionen Euro liegen soll und die letztlich wohl auch den FC Bayern abgeschreckt haben dürfte, wäre für Liverpool kein Problem. Laut "Bild" plant der englische Vizemeister im Sommer erneut große Investitionen und ist bereit, insgesamt 120 Millionen Euro für Neuzugänge auszugeben.

De Ligt zeigte sich indes bis zuletzt äußerst bedeckt. "Es gibt mehrere Optionen, und ich möchte mich für die beste entscheiden", so der Niederländer zuletzt gegenüber "RTL4". Nach den bevorstehenden Länderspielen mit der Elftal wolle er sehen, "was als nächstes passiert".

Der "Golden Boy 2018" wurde in der Jugendakademie von Ajax Amsterdam ausgebildet und kommt mittlerweile auf 77 Einsätze in der Eredivisie. In der abgelaufenen Champions-League-Saison sorgte der Abwehrspieler vor allem in der K.o.-Phase für Furore. Mit seinem Tor im Viertelfinale gegen Juventus sicherte er seinem Team den sensationellen Einzug ins Halbfinale. Dort endete der Traum vom Finale jedoch im Rückspiel gegen Tottenham Hotspur.