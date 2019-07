Schweinsteiger rät United zu Pogba-Verkauf

Alexander Hassenstein, getty

Bastian Schweinsteiger spielt inzwischen für Chicago Fire

Die Personalie von Paul Pogba ist in diesem Sommer das große Gesprächsthema bei Manchester United. Der Franzose liebäugelte zuletzt öffentlich mit einem Abschied von den Red Devils. Nun hat sich Bastian Schweinsteiger in die Debatte eingeschaltet.

"Wenn ein Spieler den Klub verlassen will, sollte man ihn nicht aufhalten", äußerte sich der 34-Jährige gegenüber der "BBC". Besonders Real Madrid soll an einer Verpflichtung von Pogba interessiert sein.

Auch der Franzose machte bei einem PR-Termin jüngst keinen Hehl aus seinen Zukunftsplänen: "Ich denke, dass es für mich jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, woanders eine neue Herausforderung zu suchen."

Für Schweinsteiger, der zwischen 2015 und 2017 selbst bei Manchester United spielte, hat der englische Rekordmeister seinen Mittelfeldspieler trotzdem noch nicht komplett verloren.

"Paul ist ein toller Spieler, er schaut sich nur nach einem Team um, in welchem er genauso spielen kann wie bei der französischen Nationalmannschaft. Wenn man um ihn herum so ein Team baut, wäre er bei United glücklich", so der Weltmeister von 2014.

Doch die aktuelle Transfer-Flaute dürfte Pogba kaum umstimmen. In diesem Sommer hat United mit Aaron Wan-Bissaka, Daniel James und Joel Pereira erst drei neue Spieler verpflichtet.