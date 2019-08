Dembélé sorgt nach Verletzung für neuen Ärger

unknown

Barcelonas Ousmane Dembélé hat sich am Oberschenkel verletzt

Der spanischen Fußball-Meister FC Barcelona muss vorerst auf Ousmane Dembélé verzichten. Wie der Klub mitteilte, zog sich der frühere Dortmunder am Freitag bei der 0:1-Auftaktniederlage bei Athletic Bilbao in der Primera Division eine Verletzung am linken Oberschenkel zu. Er wird voraussichtlich fünf Wochen lang fehlen.

Zusätzlich zur Verletzung droht Dembélé in Barcelona zum wiederholten Male Ungemach. Nachdem er in Bilbao durchgespielt, anschließend aber über Beschwerden geklagt hatte, schwänzte der 22-Jährige nach übereinstimmenden spanischen Medienberichten einen anberaumten Untersuchungstermin am Samstag. Stattdessen begab er sich erst am Montag in die Hände der Ärzte.

Dembélé war schon zu Dortmunder Zeiten immer wieder durch Eskapaden aufgefallen. Allerdings beteuerte der Weltmeister den Klub-Verantwortlichen des FC Barcelona vor Beginn der Saison gegenüber, dass er sich bessern werde. Der Franzose stieg sogar eine früher als geplant ins Training ein, um seine guten Absichten zu unterstreichen.

Barcelona gehen die Spieler aus

Dembélé ist bereits der dritte verletzte Topspieler der Katalanen. Der fünfmalige Weltfußballer Lionel Messi hatte den Saisonauftakt wegen einer Wadenverletzung verpasst. Sein Sturmpartner Luis Suárez war in Bilbao mit einer Blessur ebenfalls an der Wade in der 37. Minute ausgewechselt worden, er wird einen Monat fehlen.

Nicht mehr zur Verfügung steht Barca außerdem Philippe Coutinho: Ihn haben die Katalanen vorerst für ein Jahr an Bayern München ausgeliehen.