"D-Day" in Paris: Opfert Barca Dembélé für Neymar?

Buda Mendes, getty

Wohin zieht es Neymar in diesem Sommer?

Der Countdown läuft: Bis zum 2. September um 23:59 Uhr haben der FC Barcelona und Paris Saint-Germain noch Zeit, um den Transfer von Superstar Neymar über die Bühne zu bringen. Einen Durchbruch in den Verhandlungen könnte es in den kommenden Stunden geben.

Am Dienstag um 12 Uhr kommt es in Paris zu einem Treffen, das die Fußball-Welt nachhaltig prägen könnte. Zur Mittagsstunde werden sich die Verantwortlichen des FC Barcelona in der französischen Hauptstadt mit den PSG-Bossen zum womöglich letzten Mal an einen Tisch setzen, um einen Transfer von Neymar auszuhandeln. Der Brasilianer wird laut übereinstimmenden Berichten ebenfalls vor Ort sein.

Wie das neue und vermeintlich letzte Angebot der Katalanen aussehen wird, will unter anderem die "Mundo Deportivo" herausgefunden haben. Was die Pariser fordern, hat derweil die französischen Tageszeitung "Le Parisien" am Dienstag publik gemacht.

Opfert Barca Dembélé für Neymar?

Laut "MD" könnte bei den Barca-Bossen in den letzten Tagen ein Umdenken stattgefunden haben. Nachdem die Spanier zuletzt eine Leihe inklusive Kaufverpflichtung für 140 Millionen Euro (im Jahr 2020) bzw. 170 Millionen Euro (im Jahr 2021) vorgeschlagen haben, könnte nun auch die Personalie Ousmane Dembélé wieder eine Rolle spielen.

Demnach ist es denkbar, dass der FC Barcelona den derzeit verletzten Weltmeister doch wieder in den Deal miteinbezieht. Nach dem jüngsten Eklat rund um den ehemaligen BVB-Profi betrachtet der spanische Meister den Franzosen als verzichtbar. Die ständigen Eskapaden, die es trotz guter Vorsätze immer wieder in die Schlagzeilen schaffen, sollen zur abermaligen Kehrtwende geführt haben. Zuvor hieß es stets, der FC Barcelona wolle Dembélé auf keinen Fall abgeben.

Was endgültig vom Tisch ist, ist ein "verrücktes Angebot" des FC Barcelona. Heißt: Eine Cash-Offerte, die sich weit jenseits der 200 Millionen Euro bewegt und weitere Spieler beinhaltet.

Das fordert PSG für Neymar

"Le Parisien" berichtet derweil, dass Paris Saint-Germain nicht weit von seiner bisherigen Forderung abrücken wird. Das "Gesamtpaket Neymar" beziffert der französische Serienmeister noch immer auf eine Summe zwischen 250 und 300 Millionen Euro.

PSG wird laut des Berichts daher weiter darauf bestehen, mindestens zwei Spieler plus 100 Millionen Euro für den Brasilianer zu bekommen. Bei den Spielern soll es sich nach wie vor um Nélson Semedo und eben Ousmane Dembélé handeln. Keiner der Genannten will Barca verlassen, im Rahmen eines Mega-Deals hat es in den letzten Wochen allerdings schon so viele Wendungen gegeben, dass es wohl niemanden mehr wundern würde, wenn es doch dazu kommt.