Ex-Bayern-Star vor Wechsel nach Frankreich?

David Ramos, getty

Arturo Vidal könnte den FC Barcelona schon bald verlassen

Mittelfeldspieler Arturo Vidal spielt erst seit dem vergangenen Sommer für den spanischen Top-Klub FC Barcelona. Nun steht der ehemalige Spieler von Fußball-Bundesligist FC Bayern München womöglich vor einem erneuten Wechsel.

Denn wie das spanische Portal "Don Balón" berichtet, hat der Chilene anscheinend das Interesse von Olympique Marseille geweckt. Der Klub aus der französischen Ligue 1 habe bereits eine erste Offerte über 25 Millionen Euro abgegeben, heißt es.

In Marseille soll der 32-Jährige der neue Kopf des Teams werden. Er könnte dort künftig bis zu sieben Millionen Euro pro Jahr verdienen. Diese Aussicht soll Vidal durchaus reizen, noch habe sich der Routinier aber nicht entschieden, schreibt das Portal.

Es ist angeblich nicht das erste Mal, dass sich OM um die Dienste des Mittelfeldakteurs bemüht. Schon während seiner Zeit in Leverkusen und später bei Juventus Turin streckte der Verein aus der Provence die Fühler nach ihm aus.

Ausschlaggebend für seine nun anstehende Entscheidung dürfte die Perspektive in Barcelona sein. Seit der Verpflichtung von Frenkie de Jong ist Vidals Stammplatz beim spanischen Meister in Gefahr. Im ersten Saisonspiel stand er nicht einmal im Kader, in der zweiten Ligapartie reichte es nur zu einem Kurzeinsatz über 16 Minuten.

Kann sich Vidal bei Barca behaupten?

Da ihm bei diesem Joker-Einsatz gegen Real Betis allerdings ein Treffer gelang, munkelt "Don Balón", dass sich das Blatt bald wenden könnte. Der Rechtsfuß könnte womöglich einen zweiten Frühling feiern.

Einen Wechsel nach Frankreich empfinde der 113-fache Nationalspieler hingegen als Rückschritt, zumal er mit Olympique in dieser Spielzeit nicht an einem europäischen Wettbewerb teilnehmen würde. Der Klub verpasste in der abgelaufenen Saison als Fünfter die Qualifikation für die Europa League.

Vidal war 2015 für eine Ablösesumme von 37,5 Millionen Euro von Juventus Turin zum FC Bayern gewechselt. In drei Jahren an der Isar gewann er dreimal die Meisterschaft, bevor er schließlich zum FC Barcelona weiterzog. Zuvor stand er zwischen 2007 und 2011 zudem vier Jahre lang bei Bayer Leverkusen unter Vertrag.