Medien: Sancho-Umfeld rät von ManUnited-Wechsel ab

Lars Baron, getty

Jadon Sancho gehört zu den besten Spielern des BVB

Manchester United gehört dem Vernehmen nach zu den größten Interessenten an Borussia Dortmunds Jadon Sancho. Doch offenbar muss der englische Rekordmeister große Anstrengungen unternehmen, um den BVB-Star überhaupt von einem Wechsel zu überzeugen.

Das Umfeld von Jadon Sancho soll trotz des anhaltenden Interesses von Manchester United große Zweifel daran hegen, dass ein Transfer im kommenden Sommer der richtige Schritt für den Ausnahmekönner ist. Das berichtet "goal.com".

Das sportliche Ansehen der Red Devils, so das Argument, habe in den vergangenen Jahren enorm gelitten. Zu den besten Klubs der Welt zähle Manchester United nicht mehr, durch den jüngst eingeleiteten Umbruch unter Teammanager Ole Gunnar Solskjaer werde sich der Klub zudem nicht so schnell zurück an die Spitze kämpfen können.

Somit hätten andere Mitbewerber um Jadon Sancho derzeit bessere Karten - trotz der finanziellen Möglichkeiten des aktuellen Tabellenzehnten der Premier League. Dem Bericht zufolge wäre ManUnited nämlich bereit, die schwindelerregend hohe Ablöseforderung von angeblich über 100 Millionen Euro sowie ein Top-Gehalt für Jadon Sancho zu bezahlen.

BVB bereitet sich auf Sancho-Abgang vor

Manchester hat sich bereits in der zurückliegenden Transferphase zur Aufgabe gemacht, künftig vermehrt auf junge Spieler von der Insel zu setzen. In Harry Maguire (87 Mio. Euro) und Aaron Wan-Bissaka (55 Mio. Euro) griff der Klub für zwei Nationalspieler Englands tief in die Tasche. Zudem verpflichtete man den Waliser Daniel James (17 Mio. Euro).

Unterdessen bereitet sich Borussia Dortmund wohl schon auf einen möglichen Abschied von Jadon Sancho vor. Einen Verbleib des Engländers über den Sommer hinaus hatte Sportdirektor Michael Zorc zuletzt nicht garantieren wollen.

"Darüber ist noch keine Entscheidung gefallen. Man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass Jadon sicherlich keine fünf Jahre mehr hier spielen wird", erklärte der 57-Jährige dem "kicker". Beim BVB besitzt Sancho noch einen Vertrag bis Juni 2022.