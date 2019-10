Auf EM-Kurs: So geht es für das deutsche Nationalteam weiter

Catherine Ivill, getty

Derzeit läuft noch die Qualifikation zur EM-Endrunde

Deutschland spielt in Gruppe C um den Einzug zur UEFA Fußball-Europameisterschaft 2020. Aber wird es das Team rund um Trainer Joachim Löw schaffen, sich für das Turnier zu qualifizieren?

Die diesjährige EM-Qualifikation hat es in sich. Denn noch ist alles offen bei dem Kopf-an-Kopf-Rennen um die ersten Plätze in Gruppe C. Neben Deutschland konkurrieren derzeit auch noch das niederländische und das nordirische Team um die ersten beiden Plätze, die zur direkten Qualifikation für die EM-Endrunde berechtigen.

Nach dem knappen Erfolg gegen Nordirland am 9. September sowie dem glatten 3:0-Auswärtssieg in Estland steht Deutschland momentan mit 15 Punkten und einer Tordifferenz von pus 14 auf Platz zwei der Gruppe C, die von den Niederlanden aufgrund des besseren direkten Vergleichs angeführt wird.

Nordirland blieb bis zu dem Zusammentreffen mit Deutschland unbesiegt, hat starke zwölf Punkte und eine Tordifferenz von plus drei. Zwei Spiele gibt es hingegen für die deutsche Nationalelf noch zu bewältigen, bevor die Teilnahme an der EM 2020 gesichert ist.

Bis zum nächsten Match bleibt Joachim Löw noch etwas Zeit, sich eine Siegesstragie für das deutsche Team zu überlegen Am 16. November geht es gegen den Tabellenvorletzten Weißrussland. Der Underdog konnte bisher lediglich einen Sieg aus sieben Qualifikationsspielen einfahren und hat mit der Vergabe der EM-Tickets nichts mehr zu tun.

Auch beim Zusammentreffen mit Belarus kann man darauf wetten, dass Deutschland das Match gewinnt, nachdem das Team bisher nur Estland schlagen konnte. Schwierig werden könnte es allerdings in der letzten Runde, wenn sich das Nationalteam erneut gegen Nordirland beweisen muss.

Spannende Auslosung für die EM

Welche Teams bei der EM tatsächlich aufeinandertreffen, wird dann am 30. November in Bukarest entschieden, obwohl an dem Datum noch nicht alle teilnehmenden Teams feststehen. Gemeinsam in den Lostopf kommen die jeweils gleichplatzierten Teams.

Falls Deutschland auf dem ersten Platz der Gruppe C bleibt, würde das nach derzeitigem Stand bedeuten, dass das Team in der Gruppenphase auf Belgien, Italien oder England treffen könnte. Da einige Favoriten (unter anderem der derzeitige Europameister Frankreich) sich derzeit jedoch auf Platz 2 befinden, könnte Deutschland auch noch in einem Lostopf mit Frankreich und Portugal landen.

Aus den 55 teilnehmenden Ländern können sich insgesamt 24 Teams für die Gruppenphase der Europameisterschaft qualifizieren. Gespielt wird in zehn Gruppen und pro Gruppe qualifizieren sich die beiden erstplatzierten Mannschaften sofort für das Turnier. Die übrigen vier Plätze werden bei den Play-Offs der UEFA Nations League unter den 16 teilnehmenden Teams vergeben. Durch die neue Regelung haben auch schwächere Länder wie Georgien, Luxemburg oder Liechtenstein die Chance, an der EM 2020 teilzunehmen.

Die Fußball-EM 2020 findet im nächsten Jahr erstmals in elf verschiedenen europäischen und einem asiatischen Staat (Aserbaidschan) statt. Eröffnet wird die Europameisterschaft am 12. Juni 2020 im Olympiastadion in Rom. Das Endspiel findet am 12. Juli 2020 im Wembley-Stadion in London statt. In Deutschland werden drei Vorrunden-Spiele der Gruppe F und ein Viertelfinale in der Allianz Arena in München ausgetragen.

Die erste Ticket-Verkaufsphase hat bereits stattgefunden. Registrierte Teilnehmer können ab Dezember 2019 weitere Tickets über die Website der UEFA erwerben.