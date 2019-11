Demme verpatzt eSports-Debüt

Matthias Kern, getty

Diego Demme verliert eSports-Debüt für RB Leipzig gegen den 1. FC Köln

Fußball-Profi Diego Demme hat sein eSport-Debüt für RB Leipzig verpatzt.

Gemeinsam mit dem früheren deutschen Meister Cihan Yasarlar und Alexander Czaplok verlor "DD31", wie sich Demme nennt, bei seinem ersten Auftritt in der VBL Club Championship gegen den 1. FC Köln klar mit 0:9 (3:7, 0:2, 1:4).

Demme, der 2017 einen Einsatz für die A-Nationalmannschaft absolvierte, trat dabei im Xbox-Einzel an, wo er mit 0:2 dem eNationalspieler Michael "Phenomeno" Gherman unterlag.

"Interessantes Match. Es war ein gutes Debüt von Diego Demme, und grundsätzlich gilt für ihn beim eSport: wir verlieren nicht, wir lernen. Und am Samstag zählt es wieder auf dem echten Rasen", sagte Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann, der mit RB am kommenden Bundesliga-Wochenende ebenfalls auf Köln trifft.

Demme soll in der laufenden Saison in ausgewählten Spielen der VBL zum Einsatz kommen. Die Liga wird an 21 Spieltagen ohne Rückrunde ausgetragen. Jede Begegnung findet in einem dem Davis Cup ähnlichen Format statt.

Zwei Partien werden im Eins-gegen-Eins gespielt (jeweils eine auf der Playstation und eine auf der Xbox). Für jeden Sieg gibt es drei, für jedes Remis einen Punkt.