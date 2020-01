Rapid mit Neuzugang Kara ins Trainingslager

SK Rapid

Rapid-Sportdirektor Zoran Barišić mit Neuzugang Ercan Kara

Rapid Wien hat Ersatz für den nach Ägypten abgegebenen Sturmflop Aliou Badji gefunden. Zweitliga-Goalgetter Ercan Kara kommt aus dem Waldviertel vom SV Horn.

Am Montag heben Mannschaft und Betreuer des SK Rapid ins zehntägige Trainingslager in Richtung Türkei ab. Mit an Bord wird auch der erste und womöglich einzige Winterneuzugang der Hütteldorfer sein. Ercan Kara kommt vom Zweitligisten SV Horn in den Westen Wiens.

"Ercan Kara ist nach dem Abgang von Aliou Badji ein Spielertyp, wie wir ihn sonst nicht im Kader haben. Er hat seine Offensivstärken in den letzten Jahren in verschiedenen Ligen unter Beweis gestellt und weiß, wo das Tor steht", so Rapids Sportdirektor Zoran Barišić in einer Aussendung. "Das Trainerteam und ich sind überzeugt, dass er sich auch in der Bundesliga durchsetzen kann und eine Verstärkung für uns wird. Er hat einen sehr interessanten Werdegang und passt auch charakterlich zu uns. Wir sind froh, dass er von Anfang an im Trainingslager dabei sein kann."

Kara erzielte im Herbst 13 der 30 Tore des Vorletzten der 2. Liga. Erst vergangenen Sommer war der gebürtige Wiener vom Regionalligisten Karabakh zu den Waldviertlern gewechselt. Bei Rapid bekommt der 24-Jährige den Kaderplatz von Aliou Badji, den die Hütteldorfer an den afrikanischen Topklub Al-Ahly nach Kairo verkauften.

red