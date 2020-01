Ried-Stürmer Canillas wird Kara-Nachfolger in Horn

GEPA pictures/ Marcel Engelbrecht

Stürmer Canillas übersiedelt vom Inn- ins Waldviertel

Der spanische Angreifer Jorge Peláez Sanchez alias Canillas wechselt innerhalb der 2. Liga von der SV Ried zum SV Horn.

Der SV Horn ist auf der Suche nach Ersatz für den zu Rapid abgewanderten Ercan Kara fündig geworden. Der Spanier Canillas wechselt bis Saisonende leihweise von der SV Ried nach Horn.

"Wir haben einen neuen Stürmer dazu geholt, SV Horn hat einen Stürmer gesucht. Damit Canillas zu mehr Spielzeit kommt, geben wir ihn leihweise an die Niederösterreicher ab. In der gleichen Liga ist es für Canillas eine gute sportliche Herausforderung und auch für uns ist es optimal, dass er nach wie vor in einer guten Liga spielen kann", erklärt Ried-Trainer Gerald Baumgartner den Transfer.

Es gibt wieder Transfernews: #Canillas wechselt leihweise bis zum Sommer zum SV Horn!



👉 Alle Infos: https://t.co/9n1XZKqj5W — SV Ried 1912 (@svried1912) 30. Januar 2020

Canillas kam in der Herbstsaison auf insgesamt neun Pflichtspieleinsätze für die Innviertler und erzielte in Bundesliga und ÖFB-Cup jeweils ein Tor.

red