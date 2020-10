Vor Clásico: "Doppel-K.o." für Real und Barca

Oscar J. Barroso via www.imago-images.de

Real Madrid patzte beim Aufsteiger FC Cadiz

Titelverteidiger Real Madrid und sein "ewiger" Rivale FC Barcelona haben sich vor dem Clásico am kommenden Wochenende böse Patzer geleistet. Der spanische Rekordmeister um Nationalspieler Toni Kroos musste sich Aufsteiger FC Cadiz 0:1 (0:1) geschlagen geben. Barca handelte sich beim 0:1 (0:0) beim FC Getafe ebenfalls die erste Saisonpleite ein.

"Doppel-K.o. vor dem Clásico", titelte die katalanische Sportzeitung "Mundo Deportivo". Real-Trainer Zinédine Zidane war bedient. "Dafür gibt es keine Erklärung und keine Entschuldigung", sagte er über den unerwarteten Ausrutscher.

Cadiz, das erstmals seit 14 Jahren wieder in der Primera Division spielt, hätte auch "zwei, drei Tore" erzielen können - und zwar allein in der ersten Hälfte. Anthony Lozano (16.) schoss das Tor des Tages.

Mit zehn Zählern aus sechs Spielen ist Cadiz punktgleich mit dem Meister, der aber eine Partie in der Hinterhand hat. Zu allem Überfluss verlor Madrid noch Kapitän Sergio Ramos, der sich am linken Knie verletzte und für den Auftakt in der Champions League am Mittwoch gegen Schachtjor Donezk fraglich ist.

Barca (sieben Punkte), das wohl zum letzten Mal auf Nationalkeeper Marc-André ter Stegen (Knie-OP) verzichten musste, hätte mit einem Sieg die Tabellenspitze von Real übernommen. Doch Getafe kam durch Jaime Mata (56.) per Foulelfmeter zum ersten Erfolg gegen die Katalanen nach 15 Ligaspielen seit 2011.

Atlético Madrid stimmte sich mit einem 2:0 (1:0) bei Celta Vigo auf den Champions-League-Auftakt bei Titelverteidiger Bayern München am Mittwoch ein. Luis Suárez (6.) und Yannick Carrasco (90.+5) trafen, Diego Costa musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Er dürfte in München fehlen.