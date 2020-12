Thomas Tuchel offenbar bei PSG entlassen

Philippe LECOEUR via www.imago-images.de

Paukenschlag an Heiligabend: Der frühere BVB-Coach Thomas Tuchel ist offenbar nicht länger Trainer des französischen Top-Klubs Paris Saint-Germain.

Wie "Bild" und "Sky" sowie mehrere Medien in Frankreich übereinstimmend berichten, wurde der 47-Jährige bei PSG entlassen - nur einen Tag nach einem 4:0-Erfolg in der Ligue 1 gegen Racing Straßburg.

Sportdirektor Leonardo habe Tuchel noch in der Nacht über seinen Rauswurf informiert, heißt es. Massimiliano Allegri und Mauricio Pochettino werden als mögliche Nachfolger gehandelt.

Paris hatte das Kalenderjahr 2020 lediglich auf dem dritten Tabellenplatz abgeschlossen. Zudem soll es zwischen Tuchel und seinem Leonardo schon länger gekriselt haben.

Gegenüber "Sport1" hatte sich Tuchel am Mittwoch in einem Interview über die "extreme Erwartungshaltung im Klub und im Umfeld" bei PSG beschwert. "Da hat man schon das Gefühl, dass die Wertschätzung dafür – gerade in der Liga – nicht so da ist, wie sie es zum Beispiel bei Bayern München ist. Das fehlt ein bisschen", führte der Fußballlehrer aus.

Thomas Tuchel beim BVB 2017 entlassen

Zum großen Ziel Champions-League-Sieg habe "ein Spiel gefehlt", so Tuchel im Hinblick auf die 0:1-Finalpleite gegen den FC Bayern im Sommer. "Und wir hatten nie so das Gefühl, dass wir die Leute jetzt auch mal überzeugt haben und sie unsere Leistung anerkennen. Es macht einen auch manchmal ein bisschen traurig oder sauer."

Tuchel klagte zudem: "In einem Klub wie hier ist es nicht immer nur Fußball. An manchen Tagen denkt man sich, es könnte doch so einfach sein. Es war doch nur eine Auswechslung. Wieso ist das jetzt hier zwei Wochen das Thema? Ich denke mir da schon: Ich will doch nur Trainer sein."

Tuchel war 2017 nach Dissonanzen mit der Vereinsführung beim BVB freigestellt worden. Nach einem Sabbatjahr übernahm er zur Saison 2018/2019 das Traineramt bei PSG. Mit dem Hauptstadt-Klub gewann er insgesamt sechs Titel, darunter zwei französische Meisterschaften.