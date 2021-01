De Bruyne fehlt Manchester City wochenlang

AFP/SID/IAN WALTON

Kevin De Bruyne muss lange pausieren

Manchester City aus der englischen Premier League muss wochenlang auf Schlüsselspieler Kevin De Bruyne verzichten.

Wie Teammanager Pep Guardiola am Freitag mitteilte, falle der belgische Fußball-Nationalspieler "vier bis sechs Wochen" aus. De Bruyne war am vergangenen Mittwoch im Ligaspiel gegen Aston Villa (2:0) mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel ausgewechselt worden.

Damit verpasst er nicht nur die Viertrunden-Partie am Samstag im FA Cup gegen den Viertligisten Cheltenham Town, unter anderem wird er kaum beim Liga-Gipfel bei Jürgen Klopps FC Liverpool am 7. Februar mitwirken können. Auch für das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale bei Borussia Mönchengladbach am 24. Februar könnte es unter Umständen eng werden.

Mit drei Toren und 15 Vorlagen in 23 Pflichtspielen ist der 29-Jährige auch in der laufenden Saison wieder elementarer Bestandteil der Offensive des Tabellenzweiten.