Sax verlässt Austria, Poulsen kehrt zurück

GEPA pictures/ David Geieregger

Max Sax kehrt der Wiener Austria den Rücken

Die Wiener Austria verleiht Offensivmann Maximilian Sax an dessen Ex-Verein Admira und leiht Verteidiger Andreas Poulsen von Borussia Mönchengladbach aus.

Maximilian Sax kehrt zu seinem Jugendverein Admira zurück. Der Offensivallrounder verlässt nach zweieinhalb Jahren die Austria und hofft in der Südstadt, wieder zu alter Stärke zu finden. Vorerst wird der 28-Jährige von den "Veilchen" bis Saisonende an den Tabellenletzten verliehen.

>> Die Einsatzstatistiken von Max Sax in der weltfussball-Datenbank

Im Sommer 2018 war Sax den umgekehrten Weg nach Wien gegangen, wo er in der Folge allerdings immer wieder von Verletzungen heimgesucht wurde. In den zweieinhalb Jahren bei der Austria kam Sax auf 54 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm lediglich fünf Tore gelangen.

"Es fühlt sich einfach nur großartig an, wieder das Trikot der Admira zu tragen. Ich freue mich riesig auf die kommenden Aufgaben und werde vom ersten Tag an Vollgas geben", geht der Offensivspieler voller Tatendrang an die neue Aufgabe heran.

Linksverteidiger Poulsen kehrt zur Austria zurück

Ebenfalls am letzten Transfertag in Österreich vermeldete die Austria die Rückkehr eines alten Bekannten an den Verteilerkreis: Linksverteidiger Andreas Poulsen wird erneut von Borussia Mönchengladbach ausgeliehen.

Der 21-jährige Däne konnte sich beim deutschen Bundesligisten auch im vergangenen Herbst nicht durchsetzen, kam lediglich sechs Mal beim Zweitteam in der Regionalliga zum Einsatz. Er soll bei der Austria den verletzungsbedingten Ausfall von Routinier Markus Suttner abfedern.

red