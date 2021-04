PSG gewinnt Generalprobe für Bayern-Rückspiel locker

Elyxandro Cegarra via www.imago-images.de

PSG hat sich für das Rückspiel gegen den FC Bayern in Form geschossen

Paris Saint-Germain hat die Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Bayern München locker gewonnen.

Der französische Fußball-Meister gewann mit den Nationalspielern Thilo Kehrer und Julian Draxler bei Racing Straßburg souverän mit 4:1 (3:0). Mit 66 Punkten bleibt PSG als Zweiter hinter dem OSC Lille (69), der bereits am Freitag 2:0 (0:0) in Metz gewonnen hatte.

Der schon am Mittwoch im Hinspiel gegen München zweimal erfolgreiche Kylian Mbappé (16.) eröffnete im Elsass den Torreigen, nach Treffern von Pablo Sarabia (27.) und Moise Kean (45.) stand es schon zur Pause 3:0. Moise Sahi Dion (63.) verkürzte für Straßburg, ehe Leandro Paredes (79.) wieder den alten Abstand herstelle.

Bei Paris stand Kehrer in der Startelf und spielte durch, Draxler wurde für die Schlussviertelstunde eingewechselt.

Paris empfängt am Dienstag (21:00 Uhr) die Bayern. Das Hinspiel in München hatte PSG mit 3:2 gewonnen. Der in München überragende Torhüter Keylor Navas wurde in der Halbzeit angeschlagen ausgewechselt. "Das war eine Vorsichtsmaßnahme. Wir denken, dass es nichts Ernstes ist. Wir haben eine exzellente medizinische Abteilung", sagte Trainer Mauricio Pochettino.