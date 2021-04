FAC stellt Trainer Roman Ellensohn frei

Floridsdorfer AC

Roman Ellensohn ist nicht mehr Trainer des FAC

Nach fünf sieglosen Spielen in Serie, in denen nur ein Tor gelang, trennt sich der Zweitliga-Nachzügler Floridsdorfer AC von Trainer Roman Ellensohn.

Der Floridsdorfer AC nimmt wieder einmal einen Trainerwechsel vor. Roman Ellensohn wird seines Amtes enthoben, zum zweiten Mal in den letzten zehn Monaten übernimmt Co Aleksandar Gitsov, diesmal im Gespann mit Mitja Mörec. Das gab der Verein aus dem 21. Wiener Gemeindebezirk am Freitagvormittag bekannt.

Der FAC belegt in der 2. Liga sieben Runde vor Schluss den 14. Tabellenplatz. Aufgrund der schwierigen Situation in den Regionalligen (Stichwort Corona), dürfte es zwar auch heuer keinen Absteiger geben, dennoch sieht sich der Klub "durch die jüngsten Entwicklungen dazu veranlasst, eine Veränderung vorzunehmen", wie Geschäftsführer Christian Kirchengast vìa Aussendung wissen lässt.

Der FAC Wien stellt Cheftrainer Roman #Ellensohn mit sofortiger Wirkung frei ℹ️ Bis auf Weiteres übernehmen die beiden Co-Trainer Mitja #Mörec und Aleksandar #Gitsov die Leitung der Mannschaft ➡️ https://t.co/UXrit8XoOM 🔵⚪️ #Wirfürden21 pic.twitter.com/n7nNT2bBf7 — Floridsdorfer AC (@floridsdorferac) 16. April 2021

Gitsov und Mörec übernehmen bis auf Weiteres, genauere Angaben machte der FAC zunächst nicht. Erster Einsatz des neuen Cheftrainer-Gespanns ist am Samstag, um 14:30 Uhr, auswärts bei den Juniors OÖ

