Wurde Pep-Fußball Schweinsteiger zum Verhängnis?

Bastian Schweinsteiger erlebte bei Manchester United eine schwierige Zeit

Zwischen 2015 und 2017 spielte Bastian Schweinsteiger bei Manchester United. Das Gastspiel in der Premier League endete für den ehemaligen Mittelfeldspieler letztlich durch die Ankunft von José Mourinho, der für den Weltmeister von 2014 keine Verwendung mehr sah. Nun hat Schweinsteiger seine Theorie für die Nichtberücksichtigung genannt.

"Vielleicht lag es daran, dass ich unter Pep Guardiola gespielt habe. Ich habe den Fußball von Pep gespielt, was er glaube ich nicht mochte", spekulierte der langjährige Spieler des FC Bayern im Gespräch mit "BBC-Radio 5Live". In seinen letzten beiden Saisons in München hatte Schweinsteiger unter dem spanischen Star-Coach trainiert.

Doch vor seinem Karriereende wollte der heute 37-Jährige noch einmal ein neues Abenteuer wagen und entschied sich im Sommer 2015 für einen Wechsel zu Manchester United.

Beim englischen Rekordmeister war Schweinsteiger unter dem damaligen Trainer Louis van Gaal gesetzt, kannte sich das Duo doch noch aus ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Bayern.

Allerdings musste der Niederländer im Mai 2016 seine Koffer packen. Neuer Coach wurde José Mourinho, der Schweinsteiger kurzerhand aussortierte und nicht mehr in der Premier League einsetzte.

Mourinho "ein toller Manager"

"Ich habe nicht viel unter ihm gespielt, aber ich trotzdem respektiere ich ihn. Er ist ein toller Manager und hat viele Trophäen gewonnen, aber es war eine seltsame und schwierige Situation. Er hat mir nie wirklich erklärt, warum ich nicht spiele", blickte Schweinsteiger auf die enttäuschende Zusammenarbeit mit "The Special One" zurück.

Im März 2017 zog Schweinsteiger schließlich zu Chicago Fire weiter. Für den MLS-Klub aus dem US-Bundesstaat Illinois absolvierte der achtfache Deutsche Meister noch 92 Pflichtspiel, ehe er nach der Saison 2019 seine aktive Karriere beendete.