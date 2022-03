Betis folgt Valencia ins Pokalfinale

unknown

Betis steht erstmals seit 17 Jahren im Endspiel

Betis Sevilla ist dem FC Valencia ins Finale der Copa del Rey gefolgt.

Dem zweimaligen Fußball-Pokalsieger genügte im Halbfinal-Rückspiel gegen Rayo Vallecano nach dem 2:1 im Hinspiel ein 1:1 (0:0). Seit seinem letzten Triumph im Jahr 2005 hatte der Europa-League-Achtelfinalgegner von Eintracht Frankfurt nicht mehr im Endspiel gestanden.

Bebe (80.) brachte zunächst Rayo in Führung, der kurz zuvor eingewechselte Borja Iglesias (90.+2) erlöste in der Nachspielzeit die Gastgeber. Valencia hatte sich am Mittwoch gegen Athletic Bilbao durchgesetzt. Das Finale steigt am 23. April im Estadio de La Cartuja von Sevilla.