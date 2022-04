Sportwissen nutzen: Legal Wetten geht auch in Deutschland

Iordache Magdalena via www.imago-images.de

Das Ergebnis richtig Vorhersagen und damit Geld verdienen: Fußballfans können genau das mit den Wetten bei renommierten Buchmachern

Sportprofis tun es und immer mehr, Sportfans ebenso: Wetten platzieren. Auch in Deutschland sind unzählige Wettangebote renommierter Anbieter vor allem online verfügbar.

Die Branche ist nicht nur in normal Wirtschaftsfaktor, sondern hatte auch lange einen schlechten Ruf. So viele schwarze Schafe tummelten sich und machten mit Quotenabsprachen und anderen illegalen Machenschaften von sich reden. Damit ist Schluss, denn seit 2021 gibt es eine Neuregelung des Glücksspielmarktes. Jetzt sind Sportwettenfreunde besser geschützt und dürfen ihr Wissen endlich auf den Tippschein bringen.

Hobby-Fußballexperten und Co. können ihr Wissen endlich kundtun

Fußball ist in Deutschland die wohl beliebteste Sportart, bei der regelmäßig sämtliche Emotionen Achterbahn fahren. Vor dem TV oder im Stadion mitfiebern und sich über die Entscheidungen der Trainer wundern.

Schließlich weiß man es selbst besser und würde das Team ganz anders spielen lassen. Ja, nicht nur zu Europa- oder Weltmeisterschaften gibt es in Deutschland Millionen Bundestrainer, welche ihr fußballerisches Wissen nur zu gern an der Seitenlinie kundtun würden.

Warum nicht, und das sogar mit der Aussicht auf eine Bezahlung? Das geht, denn Wetten auf Fußball werden von unzähligen renommierten Buchmachern online und offline bereitgestellt. Mittlerweile sind Sportwetten so etabliert, dass Buchmacher sogar als Trikotsponsoren (wie bei Köln oder Dortmund) auftreten.

Hobby-Fußballexperten können das Essen um ihre Lieblingsmannschaft oder den Breitensport im Allgemeinen nutzen, um damit die Tippscheine zu füllen. Wie auf RedaktionsTest.net ersichtlich, stehen bei den Buchmachern deutschlandweit Unzählige Wettarten zur Auswahl. Darunter vor allem Wetten zur laufenden Partie: Wer schießt das erste Tor? Welche Mannschaft Gewinn? Wie viel gelbe oder Rote Karte wird es geben? Langweile kommt dabei mit Sicherheit nicht auf.

Sportwetten in Deutschland: Illegalität war gestern

Lange galt das Glücksspiel (dazu zählen auch die Sportwetten) in Deutschland als regulatorischer Flickenteppich. Sie waren in einer Grauzone erlaubt, allerdings gab es auch unzählige schwarze Schafe. Die Folge: Viele Sportwettenfreunde gerieten in ein Suchtverhalten oder verloren ihre Gewinne aufgrund der nicht erfolgten Auszahlung der Schwarzen-Buchmacher-Schafe.

Für die deutschen Behörden ein No-Go. Nach langen Diskussionen und Verhandlungen einigten sich die Bundesländer schließlich auf einen neuen Glücksspielstaatsvertrag. Da die Sportwetten ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sind, sollten sie nicht vollständig verboten werden. Stattdessen war es Ziel, die Verbraucher besser zu schön; auch vor ihrer eigenen Wettbegeisterung.

Das ist neu beim sicheren Wettvergnügen

Mit dem Inkrafttreten der gesetzlichen Änderungen gibt es seit 2021 deutliche Einschränkungen bei der Wettanbieter- und Wettartauswahl. War es beispielsweise bisher möglich, Live-Wetten für die Spieler der Bundesliga sowie internationaler Ligen und Wettbewerbe zu platzieren, geht das ab sofort nicht mehr – zumindest bei offiziell lizenzierten Anbietern.

Wer in Deutschland seriös Sportwetten anbieten möchte, muss sich um eine Lizenz bewerben. Diese wird unter strenger Prüfung und Auflagen durch das Regierungspräsidium Darmstadt vergeben. Um der maximalen Transparenz Rechnung zu tragen, veröffentlicht das Präsidium auf der Website eine stets aktualisierte Liste aller lizenzierten Buchmacher.

Wer hier nicht auftaucht, befindet sich entweder noch im Prüfungsverfahren oder hat gar keine offizielle Lizenz. Warum wird der ganze Aufwand betrieben? Sportwetten sollen laut Meinung der Behörden auch künftig weiter stattfinden können, jedoch unter Berücksichtigung des Verbraucherschutzes.

Um die Sportwettenfreunde beispielsweise vor Spielsucht besser zu schützen, werden alle registrierten User in einer zentralen Datenbank erfasst. Hierin sind auch Vermerke über eine mögliche Sperrung zu finden. Eine weitere Anpassung: die monatliche Einzahlungslimitierung von 1.000 Euro. Damit soll sichergestellt werden, dass Wettenthusiasten nicht grenzenlos Einzahlungen vornehmen und Einsätze verlieren können.

Wetten sind nicht nur auf König Fußball, sondern auch auf viele andere (internationale) Sportarten, Events und Ligen möglich

Das Wissen zu Teams und Spielern nutzen – So geht's mit den richtigen Quoten

Wer sich bei seinem Lieblingsteam besonders gut auskennt, kann dieses Wissen für seine Wetttipps nutzen. Buchmacher stellen für jede Begegnung unterschiedliche Wettarten zur Verfügung, beispielsweise auf den Sieger oder den Verlierer. Eine Leistungsanalyse vorab bringt Klarheit und womöglich mit dem richtigen Gespür und Wissen sogar Gewinne.

Anhand der Quoten zeigt sich, wie hoch die Gewinne ausfallen könnten. Doch die Quoten verraten noch viel mehr, was viele Wettfreunde gar nicht wissen. Schon einmal gefragt, warum einige Quoten höher sind als andere und was diese Aussagen? Hier das ultimative Quoten-Geheimnis: Hohe Quoten zeugen von einem echten Underdog-Tipp.

Buchmacher bewerten die Chancen für das Eintreten der einzelnen Ereignisse im Vorfeld durch unzählige Datenauswertungen. Darauf basieren die Quotenangebote.

Als Beispiel: Die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Mainz 05 wird mit einer Quote von 1.39 auf den Sieg der Bayern und einer Quote von 6.00 auf den Sieg der Mainzer angeboten. Der Buchmacher räumt Mainz 05 nur wenige Erfolgschancen ein und setzt die Quote deshalb als Underdog-Team besonders hoch an. Die Bayern hingegen gelten in der Begegnung als haushohe Favoriten, sodass die Quote deutlich niedriger ausfällt.

Mit einem Einsatz von 10 Euro und dem Tipp auf den Favoriten könnten Sportwettenfreunde im Siegesfall 13,90 Euro gewinnen. Doch nicht immer gehen die Favoriten als Sieger vom Platz. Risikofreudige Wettfreunde könnten für ihren Tipp mit einem Gewinn von 60 Euro belohnt werden. Natürlich müssen sie auch das enorme Risiko des Komplettverlustes tragen.

Dass sich das Risiko lohnen kann und auch Teams wie die vermeintlich übermächtigen Bayern einen schlechten Tag haben können, zeigt ein Beispiel: das Spiel am 12. Februar 2022. Der FC Bayern spielte gegen den VfL Bochum und erleidet eine Niederlage von 2:4. Vor der Begegnung galt der deutsche Rekordmeister als haushoher Favorit. Doch das Risiko wurde bei dieser Begegnung belohnt und alle, die auf Bochum als Sieger getippt hatten, durften sich über lukrative Wettgewinne freuen.