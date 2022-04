DFB-Duo vor Aus bei PSG - FC Bayern auf der Lauer?

Michael Baucher via www.imago-images.de

Thilo Kehrer (r.) wurde zuletzt beim FC Bayern gehandelt

Nachdem Paris Saint-Germain den Champions-League-Titel erneut verpasst hat, steht im Sommer wohl ein Umbruch an. Auch zwei deutsche Nationalspieler sind davon womöglich betroffen, von denen einer zuletzt beim FC Bayern gehandelt wurde.

Wie die Sportzeitung "L'Équipe" berichtet, stehen Julian Draxler und Thilo Kehrer auf der Streichliste von Paris Saint-Germain.

Demnach kann das DFB-Duo den Klub im Sommer verlassen, sollte ein entsprechendes Angebot eingehen. Weitere Streichkandidaten seien Leandro Paredes, Ex-BVB-Profi Abdou Diallo und Ander Herrera, heißt es.

Draxlers Vertrag bei PSG ist noch bis 2024 datiert. Der Mittelfeldspieler hatte zuletzt aber angedeutet, dass er über einen Wechsel nachdenkt, mit Blick auf die im Winter anstehende WM in Katar.

Julian Draxler wünscht sich "mehr Spielpraxis"

"Ich muss mehr Spielpraxis haben Richtung WM. Im Sommer wird man sehen, was passiert. Ich muss mehr spielen als in dieser Saison", sagte Draxler nach seinem Länderspiel-Comeback beim 2:0 gegen Israel.

Unter Trainer Mauricio Pochettino kommt Draxler in Paris kaum zum Zug. 24 Spiele stehen in dieser Saison erst zu Buche. Die Ausbeute von zwei Toren und ebenso vielen Vorlagen fällt mau aus. In der Ligue 1 stand Draxler 18 Mal auf dem Platz, von Beginn an durfte er aber nur fünf Mal ran.

Zuletzt wurde Draxler beim FC Sevilla gehandelt. Sportdirektor Monchi sei großer Fan des 28-Jährigen und will der Lokalzeitung "Estadio Deportivo" zufolge versuchen, den PSG-Star im Sommer nach Spanien zu locken.

Thilo Kehrer ein Kandidat für den FC Bayern?

Kehrers Vertrag bei PSG läuft nur noch bis 2023. In der Vergangenheit wurde der Verteidiger immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. In München könnte Kehrer in die Fußstapfen von Niklas Süle treten.

Kehrer wird bei PSG überwiegend in der französischen Meisterschaft eingesetzt, hat hier immerhin schon 23 Saisonspiele absolviert.

In der für die Pariser deutlich wichtigeren Champions League aber spielte der ehemalige Schalker unter Pochettino praktisch keine Rolle, brachte es lediglich auf drei Einsätze.

"Fake News" um Katar-Beben bei PSG

Überstrahlt werden die Transfer-Gerüchte von einem angeblich Katar-Beben bei PSG.

Der spanische Journalist Edu Aguirre behauptet, dass Katar sein Engagement bei Paris Saint-Germain nach der WM 2022 beenden will.

Sowohl die "AS" als auch die "New York Times" widersprachen dieser Darstellung allerdings und schrieben, an diesem Gerücht sei nichts dran. Auch PSG selbst dementierte die Meldung inzwischen und sprach gegenüber "RMC Sport" von "Fake-News".