Nächster Verein steigt aus: Optionen für Ronaldo schwinden

IMAGO/Peter Byrne

Cristiano Ronaldo ist mit seiner Rolle bei Manchester United höchst unzufrieden. Ein Wechsel im Januar scheint für alle Seiten die besten Optionen zu sein. Das Problem: Kaum ein Verein ist wirklich am portugiesischen Superstar interessiert. Ein Verein, dem Interesse nachgesagt wurde, verkündete jetzt, dass der Transfer nicht realisierbar sei.

Bereits seit dem einigen Monaten halten sich hartnäckig Wechselgerüchte rund um den Mega-Star von Manchester United. Im Sommer noch gab es kaum einen europäischen Top-Klub, dem kein Interesse an Ronaldo nachgesagt wurde.

Real Madrid, FC Barcelona, FC Bayern und sogar der BVB sollen die Machbarkeit eines Transfers intern diskutiert haben. Doch nach den dürftigen Leistungen der letzten Wochen und des jüngsten Eklats ist es um einen Wechsel zu einem europäischen Schwergewicht ruhiger geworden.

Portugal-Rückkehr von Ronaldo bleibt ein "Traum"

Dafür stand bis zuletzt eine Rückkehr Ronaldos zu seinem Jugendverein Sporting Lissabon im Raum. Doch Sporting-Trainer Ruben Amorim verpasste den Spekulationen einen herben Dämpfer. "Jeder bei Sporting träumt von einer Rückkehr. Wir haben aber nicht das Geld, um sein Gehalt bezahlen zu können", sagte Amorim auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel bei Tottenham Hotspur.

Es wird also nicht einfacher für Ronaldo, einen neuen Verein zu finden. Viele Möglichkeiten bieten sich dem fünfmalige Gewinner des Ballon d'Or, der am liebsten zu einem Champions-League-Teilnehmer wechseln will, nicht mehr.

Zuletzt sagte die "Daily Mail" dem FC Chelsea Interesse am Mega-Star nach. Die neuen Eigentümer des Vereins aus London haben den Blues neue Finanzmittel zur Verfügung gestellt und sollen einem Transfer Ronaldos offen gegenüberstehen.

Chelsea ist bereits sicher im Achtelfinale der Champions League und bietet vielleicht die letzte Möglichkeit für den Portugiesen nochmal in der Königsklasse erfolgreich zu sein.