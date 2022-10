Ex-Chelsea-Boss Abramovich lässt sich in Istanbul nieder

IMAGO/Gokhan Mert

Ex-Chelsea-Boss Roman Abramovich lebt jetzt in Istanbul

In den letzten Wochen war es um Ex-Chelsea-Besitzer Roman Abramovich eher ruhig geworden. Der Geschäftsmann, der zu Beginn des Krieges noch regelmäßig an den gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine teilnahm, wurde in der Öffentlichkeit kaum gesichtet. Mittlerweile lässt sich der 56-Jährige aber wieder regelmäßig blicken - in seiner neuen Wahlheimat am Bosporus.

Die türkische Zeitung "Hürriyet" veröffentlichte am Dienstag Fotos, die Roman Abramovich beim Verlassen eines Cafés in Istanbul zeigen. Dazu berichtete das Blatt, der Oligarch habe sich dazu entschieden, sich dauerhaft in der türkischen Metropole niederzulassen. Aktuell lebe er als "Gast" in der Stadt, er lebe aber mehr und mehr wie ein echter Istanbuler, heißt es.

Laut Bericht kehrt der russische Multimilliardär jeden Morgen nahe der Rumeli Hisarı in ein Café ein und trinkt dort einen Kaffee, bevor er einen Spaziergang an der Promenade macht. Jeden Tag soll der Geschäftsmann den Weg in den Stadtteil Bebek suchen und sich dort die Häuser ansehen.

Eine weitere Leidenschaft Abramovichs ist und bleibt der Fußball. "Hürriyet" schreibt, dass der ehemalige Besitzer des FC Chelsea nach wie vor in Kontakt zu einigen türkischen Klubs steht, um einen davon womöglich zu übernehmen. Um welche Klubs es sich dabei handelt, ist nicht klar.

Abramovichs Mega-Yacht "Solaris" liegt derweil noch immer außerhalb der Hafengewässer Bodrums vor Anker. Und dort läuft einem Bericht der "New York Times" zufolge auch weiterhin alles seinen gewohnten Gang.

Abramovichs Mega-Yachten ankern im Mittelmeer

Ein namentlich nicht genannter Hafenarbeiter berichtete der "Times" von 20 Crew-Mitgliedern, die täglich auf "Solaris" arbeiten. Dazu sollen jede Woche Nahrungsmittel angeliefert werden. Unter anderem sprach der Arbeiter von "20 Kisten Spargel", die wöchentlich ankommen.

Abramovich selbst äußerte sich auf Anfrage der Zeitung nicht dazu. Somit ist unklar, ob der Russe in diesen Tagen auf der "Solaris" wohnt.

Abramovichs zweite Mega-Yacht, die "Eclipse", befindet sich ebenfalls noch in der Türkei. Sie liegt bereits seit mehreren Wochen vor der Mittelmeerinsel Göcek.