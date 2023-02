Irres Gerücht: CR7 als Friedensbotschafter

IMAGO/Stringer

Löst Cristiano Ronaldo einen politischen Konflikt?

Bringt Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo Frieden zwischen Israel und Saudi-Arabien? Diese verrückte Idee wird angeblich im Außenministerium in Jerusalem diskutiert.

Cristiano Ronaldo hat in seiner unvergleichlichen Karriere schon so einiges geschafft: Zahlreiche nationale Titel in verschiedenen Ländern hat er geholt, fünf Champions-League-Siege abgeräumt, er wurde Europameister und etliche Male Weltfußballer. Doch kann der portugiesische Fußball-Star auch politische Konflikte beenden? Diese Hoffnung gibt es offenbar derzeit in Israel.

Demnach setzt der israelische Außenminister laut einem Bericht des dortigen TV-Senders "Kan News" alles daran, dass der bekannte Fußballer es schafft, die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel zu normalisieren.

Ronaldo war nach seinem Aus bei Manchester United erst vor Kurzem zum FC al-Nassr gewechselt, einem saudi-arabischen Fußballverein aus der Hauptstadt Riad.

פרסום ראשון: משרד החוץ בתכנית שתגייס את רונאלדו לקדם את דעת הקהל בנוגע לנורמליזציה בין ישראל לבין סעודיה. @gilicohen10 עם כל הפרטים#חדשותהערב pic.twitter.com/ogyFgbM4P7 — כאן חדשות (@kann_news) 5. Februar 2023

Warum denkt Israels Politik-Elite gerade an CR7? Die Idee hinter dem Plan ist demnach, dass Ronaldo mit seinen weit über 550 Millionen Instagram-Followern helfen kann, die öffentliche Meinung in Saudi-Arabien zu verändern, damit es anhaltenden Frieden zwischen den beiden Ländern geben kann.

"Ich glaube nicht, dass der Frieden von Ronaldo abhängt"

Wie weit der Gedanke bereits gediegen ist, ist nicht bekannt. Derzeit wird laut dem Bericht intensiv diskutiert, eine endgültige Entscheidung gibt es noch nicht. Ebenfalls nicht bekannt ist, ob der Portugiese schon kontaktiert wurde. Immerhin: Ronaldo warb in der Vergangenheit bereits für israelische Firmen, wie das Telekommunikationsunternehmen 'HOT'.

Der Plan von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist es, dass sich in naher Zukunft auch Saudi-Arabien der Abraham Accords Declaration anschließt und das diplomatische Dokument unterschreibt, so wie es zuletzt die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain taten.

Ob CR7 dabei helfen kann? "Ich glaube nicht, dass der Frieden zwischen den beiden Ländern von Ronaldo abhängt. Da gibt es schon noch ein paar Dinge, die wichtiger sind", zitiert "Bild" die "Kan News"-Reporterin Gili Cohen.