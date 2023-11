Barca bereitet angeblich Lewandowski-Verkauf vor

Alex Carreras / Imago

Verlässt Robert Lewandowski den FC Barcelona?

Eineinhalb Jahre nach seinem Abschied vom FC Bayern könnten die Tage von Robert Lewandowski beim FC Barcelona gezählt sein - zumindest, wenn man den Aussagen eines spanischen Journalisten Glauben schenken darf.

Laut Eduardo Inda, Gründer der Digitalzeitung "Okdiario" und früherer "Marca"-Chefredakteur, bereiten sich die Katalanen auf einen möglichen Verkauf Lewandowskis im Januar nach Saudi-Arabien vor.

Hintergrund soll der noch bis 2026 laufende Vertrag des Polen bei dem klammen Klub sein, der ihm automatische Gehaltserhöhungen garantiert.

"Er verdiente in der letzten Saison rund zehn Millionen Euro netto, jetzt sind es 13, kommende Saison steigt das Gehalt auf 16 Millionen Euro, im vierten Vertragsjahr fällt es wieder auf 13", schilderte Inda in der TV-Sendung "El Chiringuito". "Man muss die Summen verdoppeln, dann weiß man, was Barca zahlt und dass sie sich das niemals leisten können."

Der Journalist ergänzte: "Eine der Möglichkeiten, die Barca hätte, um Geld zu bekommen für einen Spieler, der 50 Millionen Euro kostet, ist die saudische Route, die ein Allheilmittel für Spieler und Vereine ist."

Lewandowski würde in Saudi-Arabien selbstverständlich noch mehr verdienen als in Barcelona, betonte Inda.

FC Bayern, FC Barcelona, USA oder Saudi-Arabien?

Bereits im vergangenen Sommer hatte es Spekulationen um ein Interesse aus dem Wüstenstaat am früheren Torjäger des FC Bayern gegeben. Damals sollen sich aber weder der Verein noch Lewandowski selbst ernsthaft mit der Offerte beschäftigt haben.

Aktuell wachsen beim spanischen Meister angeblich aber die Zweifel an dem inzwischen 35 Jahre alten Superstar. In 14 Pflichtspielen 2023/2024 gelangen Lewandowski "nur" acht Treffer. Zudem gab es Kritik an seinem Umgang mit dem erst 16 Jahre alten Teamkollegen Lamine Yamal. Die "AS" schrieb, die Barca erkenne mittlerweile ein "klares Problem" mit Lewandowski.

Saudi-Arabien ist womöglich aber nicht seine einzige Wechsel-Option im Winter: Aus den USA war zuletzt zu hören, dass auch mehrere MLS-Klubs die Fühler nach Lewandowski ausstrecken sollen.