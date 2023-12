Donnarumma fliegt bei PSG-Sieg vom Platz

AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Gianluigi Donnarumma sah früh die Rote Karte

Torwart Gianluigi Donnarumma hat beim nächsten Erfolg von Paris St. Germain in der Ligue 1 nach einem spektakulären Foulspiel die Rote Karte kassiert.

Früh in der Partie wollte der italienische Nationaltorhüter einen Ball außerhalb des Strafraums klären, traf aber stattdessen den Gegner Josue Casimir rüde mit dem Stollenschuh auf Schulterhöhe (10.). Trotz der langen Unterzahl gewann Paris mit 2:0 (1:0) bei AC Le Havre dank Toren von Kylian Mbappe (23.) und Vitinha (89.).

Es war der erste Platzverweis für den 24-jährigen Donnarumma im PSG-Trikot und erst der zweite in seiner Karriere. Paris-Trainer Luis Enrique opferte nach der Roten Karte Angreifer Bradley Barcola, und der spanische Ersatzkeeper Arnau Tenas kam zu seinem Debüt in der französischen Liga. Tabellenführer Paris baute mit dem sechsten Sieg in Serie den Vorsprung auf OGC Nizza auf vier Punkte aus.