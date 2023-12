Letztes Real-Angebot und Ultimatum für Mbappé?

IMAGO/Sebastian Frej

Wechselt Kylian Mbappé im Sommer von Paris Saint-Germain zu Real Madrid?

Geht der Poker zwischen Kylian Mbappé und Real Madrid in die nächste und vielleicht letzte Runde? Seit Jahren baggern die Königlichen am französischen Superstar. Im Januar wollen die Madrilenen wohl einen letzten Angriff auf den Stürmer wagen.

Mbappé steht - Stand jetzt - noch bis zum kommenden Sommer bei Paris Saint-Germain unter Vertrag, könnte den Klub aus der französischen Hauptstadt also in wenigen Monaten ablösefrei verlassen. Als wahrscheinlichste Destination gilt weiterhin Real Madrid.

Schon in den vergangenen Jahren hatte sich der spanische Rekordmeister mit dem Franzosen beschäftigt, ging letztendlich jedoch immer leer aus. Mehrfach schon soll Mbappé den Real-Bossen gar zugesagt haben, am Ende verlängerte er doch in Paris.

Real Madrid hat "Plan B" in der Hinterhand

Laut der spanischen "as" will der Verein nun aber noch einen letzten Versuch starten, um den Superstar unter Vertrag zu nehmen. Demnach soll Real Madrid ein Angebot für den Weltmeister von 2018 vorbereiten und ihm dieses am 1. Januar vorlegen. Ab diesem Zeitpunkt dürfen "Los Blancos" offiziell mit dem Spieler über einen ablösefreien Wechsel sprechen.

Um ein weiteres "Hin und Her" zu vermeiden, will Madrid Mbappé zudem ein Ultimatum stellen. Bis zum 15. Januar soll dieser sich entscheiden, ob er im kommenden Sommer in die spanische Hauptstadt wechseln will oder nicht. "Mündliche Vereinbarungen" soll es dieses Mal nicht geben.

Sollte sich Mbappé gegen einen Wechsel zu Real Madrid im Sommer entscheiden, will der Verein die "Akte Kylian" angeblich endgültig schließen und sich auf einen anderen Mega-Star konzentrieren.

Dann soll Erling Haaland in den Fokus rücken. Der Ex-BVB-Star spielt seit Sommer 2022 für Manchester City und soll in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel für ausländische Vereine verankert haben.