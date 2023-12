DFB-Star sorgt für Eklat am Boxing Day

IMAGO/James Marsh/Shutterstock

Nationalspieler Bernd Leno sorgte am Boxing Day für Negativ-Schlagzeilen

Nationalkeeper Bernd Leno hat am traditionsreichen Boxing Day der englischen Premier League für einen Eklat gesorgt. Der ehemalige Bundesliga-Torhüter ließ seinen Frust über den Rückstand beim AFC Bournemouth an einem Balljungen aus. Dafür hagelte es prompt Kritik im Netz.

"Klar, so eine Winterpause ist schon entspannt. Andererseits feiere ich auch den Boxing Day und das ganze Drumherum", sagte Bernd Leno zuletzt in einem Interview der "Funke Mediengruppe": "Die Leute sitzen zwischen den Feiertagen meist eh zu Hause rum. Was gibt es da Besseres, als Fußball zu schauen?"

Die große Aufmerksamkeit, die der Premier League auch weltweit am zweiten Weihnachtsfeiertag zu Teil wird, wird dem Torhüter des FC Fulham nun jedoch zum Verhängnis. Erst patzte der Nationalspieler beim Führungstreffer des AFC Bournemouth schwer, dann sorgte der Ex-Leverkusener mit einer Frustaktion für Aufsehen.

Premier League: Verhalten von Bernd Leno "nicht akzeptabel"

Als ihm ein Balljunge des Gastgebers, die zu diesem Zeitpunkt 2:0 führten, den Ball nicht schnell genug aushändigte, schnappte sich Leno das Spielgerät aus den Händen des Jungens und schubste diesen leicht gegen die Brust. Das Publikum quittierte die unnötige Aktion des Deutschen mit einem gellenden Pfeifkonzert, das sich bei jedem Ballkontakt des Keepers fortsetzte.

What an absolute cunt Leno is. Imagine pushing a young ball boy when you’re a giant grown man. Disgusting fucking arsehole! #BOUFUL #leno pic.twitter.com/rSzNEdEU0B — ⚒🫧⚒ TERRY ⚒🫧⚒ (@WestHam05610307) 26. Dezember 2023

Auch in den Sozialen Netzwerken prasselte die Kritik auf den neunfachen Nationalspieler ein, der sich Hoffnungen auf eine EM-Nominierung macht. "Das ist nicht akzeptabel", urteilte ein Nutzer auf X (ehemals Twitter). Ein anderer schrieb: "Sehr seltsam von Leno. Das sollte er besser machen! Er weiß es besser!"

Immerhin: Kurz nach seinem Schubser nahm der gebürtige Bietigheimer den Balljungen in den Arm und entschuldigte sich. TV-Kameras fingen dennoch ein, wie der Bursche an einen anderen Ort des Feldes geschickt wurde, um einer erneuten Konfrontation mit Leno zu entgehen. Lenos FC Fulham verlor am Ende mit 0:3.