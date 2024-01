Antonio Rüdiger spendet Kleidung an Berliner Stadtmission

IMAGO

Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger hat die Berliner Stadtmission mit einer Kleiderspende unterstützt

Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger hat die Berliner Stadtmission mit einer Kleiderspende unterstützt.

Um Bedürftigen während der kalten Jahreszeit zu helfen, schickte der Profi von Real Madrid rund 1700 T-Shirts, Jogginghosen, Hoodies und Turnschuhe seines Sponsoren Under Armour in seine Geburtsstadt. Die Lieferung kam genau rechtzeitig, da ab dem kommenden Wochenende Temperaturen unter dem Gefrierpunkt erwartet werden.

"Menschen wie Antonio Rüdiger sind ein Segen. Es ist wunderbar, wenn sie zuvor mit uns in Kontakt treten und dann genau das vorbei bringen, was wir dringend brauchen und sich so von der biblischen Botschaft inspirieren lassen", sagte Stadtmissionsdirektor Christian Ceconi.

Rüdiger engagiert sich schon länger im sozialen Bereich. Neben seinen Projekten in Sierra Leone setzte sich der Innenverteidiger unter anderem für Krankenhäuser und deren Mitarbeitende während der Corona-Pandemie ein.