Lewandowski-Aus? Barca hat Ex-BVB-Star auf dem Zettel

Thomas Bielefeld

Ex-BVB-Profi Alexander Isak (M.) beim FC Barcelona gehandelt

Zuletzt nahmen die Spekulationen um ein Ende der kurzen Ära Robert Lewandowski beim FC Barcelona zu. Als Nachfolger für den langjährigen Torjäger des FC Bayern haben die Katalanen angeblich auch einen ehemaligen BVB-Profi auf dem Zettel.

Wie die Online-Zeitung "El Nacional" berichtet, handelt es sich dabei um Alexander Isak, der inzwischen für Newcastle United in der englischen Premier League kickt.

Der 24 Jahre alte Schwede hatte zwischen Anfang 2017 und Sommer 2019 beim BVB unter Vertrag gestanden, den Durchbruch dort aber verpasst. Nach einer halbjährigen Leihe zu Willem II in den Niederlanden verkauften ihn die Borussen schließlich für 15 Millionen Euro an Real Sociedad.

In La Liga blühte Isak auf, Newcastle berappte 2022 satte 70 Millionen Euro für seine Dienste. Immerhin 23 Tore und drei Vorlagen in 49 Pflichtspielen für die Magpies stehen in seiner Statistik.

Neben Isak werden in dem Bericht auch Lois Openda (RB Leipzig), Jonathan David (OSC Lille) und Santiago Giménez (Feyenoord Rotterdam) als mögliche Barca-Kandidaten genannt.

Kylian Mbappé und Erling Haaland zu teuer für den FC Barcelona

Stürmer aus dem obersten Regal wie Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) oder Erling Haaland (Manchester City) könne sich der Klub aufgrund seiner finanziellen Schieflage nicht leisten, heißt es.

Die Verantwortlichen sollen aber die Notwendigkeit erkannt haben, dem kürzlich aus Brasilien geholten Top-Talent Vitor Roque (18) einen weiteren treffsicheren Mann an die Seite zu stellen.

Lewandowski wird diese Rolle auf Dauer anscheinend nicht mehr zugetraut. Der mittlerweile 35-Jährige steht in der laufenden Saison erst bei zehn Treffern in wettbewerbsübergreifend 23 Einsätzen. Es gibt immer lautere Kritik an seinen schwachen Leistungen.

Vereine aus Saudi-Arabien und der nordamerikanischen MLS sollen die Fühler nach ihm ausgestreckt haben. Dort könnte der Pole seine Karriere ausklingen lassen.