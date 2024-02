Bayern-Leihe Krätzig lässt Austria ausflippen

IMAGO/GEPA pictures/ Armin Rauthner

Bild täuscht: Frans Krätzig hatte bei seinem Austria-Debüt nicht viel zu lamentieren

"Mangelnde Durchschlagskraft", attestierte Bayern-Trainer Thomas Tuchel seiner Mannschaft bei der 0:3-Vermöbel-Nummer in Leverkusen. Ob ein unbekümmerter Flügelspieler wie Frans Krätzig dem ach so "verkopften" (Thomas Müller) Münchner Spiel gutgetan hätte? Wer weiß das schon! Was man weiß: Der an Austria Wien verliehene Krätzig hat für seinen neuen Klub ein glänzendes Debüt hingelegt.

Beim 3:1 der Wiener über den TSV Hartberg leistete der 21-Jährige die Vorarbeit zum zwischenzeitlichen 1:1 - und das schon in der 13. Minute. "Ich habe zehn Minuten gebraucht, aber dann hat's gut gefunkt", sagte Krätzig: "Fürs erste Spiel war es in Ordnung, echt nicht schlecht. Darauf kann man gut aufbauen." Vier Tage nach seinem Wechsel vom FC Bayern stand er direkt in der Startformation.

Als Krätzig in der 77. Minute ausgewechselt wurde, trabt er unter den Ovationen der Austria-Fans vom Rasen. Der Klub jubelte bei X: "Frans ist angekommen."

Krätzig spielte auf dem linken Flügel, überzeugte mit seiner Technik und Dribblings. "Spieler mit einem guten Spielverständnis, echte Kicker, die finden sich schnell zurecht", kommentierte Trainer Michael Wimmer das Debüt. Er kennt Krätzig aus gemeinsamen Zeiten beim 1. FC Nürnberg.

Austria-Trainer schwärmt von Bayern-Leihe Krätzig

"Er bringt eine extreme Ballsicherheit mit, wir können mit ihm im Aufbauspiel Lösungen finden, man kann ihn unter Druck anspielen, er ist pressingresistent. Ein richtig guter Fußballer", schwärmte Wimmer. "Außerdem hat er keine Allüren, ist ein guter Charakter, sehr bodenständig."

Krätzig hatte im vergangenen Herbst einen Profivertrag beim FC Bayern unterschrieben. Das Arbeitspapier läuft bis 2027. In der laufenden Saison bestritt er sieben Pflichtspiele für den Rekordmeister. Der Außenverteidiger gehört seit 2017 zum FC Bayern, in der Saison 2022/23 spielte er für die zweite Mannschaft, im vergangenen Sommer schaffte er den Sprung zu den Profis.