Mega-Lob für Lewandowski nach Topspiel-Gala

IMAGO/Mutsu Kawamori

Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski glänzte im Trikot des FC Barcelona

Angeführt von einem überragenden Robert Lewandowski hat der FC Barcelona das Spitzenspiel der spanischen Liga gegen Atlético Madrid mit 3:0 gewonnen. Matchwinner war der ehemalige Star des FC Bayern, der nach dem Spiel von der Presse mit Lobeshymnen überschüttet wurde.

Die "Mundo Deportivo" attestierte Lewandowski ein "großartiges Spiel" und meinte, der Stürmer habe eine Leistung gezeigt, die "kaum zu verbessern" sei. Sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 in der 47. Minute sei von einer Qualität gewesen, die nur ein Gewinner des Goldenen Schuhs haben könne.

Auch die "Sport" stimmte in die Lobeshymne ein und gab dem Polen 9 von 10 möglichen Punkten und damit die Bestnote aller Spieler auf dem Platz. "Ein Tor und zwei Assists, man kann sich nicht mehr wünschen", schrieb die katalanische Zeitung.

Lewandowski erteilt Atlético eine "Lehrstunde"

Lewandowski habe der madrilenischen Abwehrreihe eine "Fußball-Lehrstunde" erteilt und gezeigt, dass er eine "pure Neun" sei, schwärmte das Blatt.

Die Tages-Bestnote erhielt der Ex-Bayern-Star zudem auch von der "Marca", die immerhin 8 von 10 möglichen Punkten verteilte und ebenfalls von einer "großartigen Nacht" des Polen schrieb.

Barca auf Champions-League-Kurs

Mit dem Sieg gegen Atlético sorgte der FC Barcelona für eine kleine Vorentscheidung im Kampf um den direkten Einzug in die Champions League. Mit jetzt 64 Punkten haben die Katalanen bereits neun Zähler Vorsprung auf Platz fünf, der derzeit von Atlético belegt wird. Der Meisterschaftszug ist bei acht Punkten Rückstand auf Real Madrid für Barca aber wohl schon abgefahren.

Dass der FC Barcelona in der Tabelle nun wieder so gut dasteht, hat das Team auch der steigenden Formkurve von Lewandowski zu verdanken. Anfang Februar startete der Pole einen Lauf und erzielte in drei Ligaspielen vier Tore. Es folgten zwar drei Spiele ohne einen Lewy-Treffer, mit seinem Tor gegen Atlético baute er sein Konto in der laufenden LaLiga-Saison aber auf immerhin 13 Tore (in 27 Spielen) aus.