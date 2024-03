Wilde Wechsel-Gerüchte um Robert Lewandowski

IMAGO/Francisco Macia/Photo Players Images

Verlässt Robert Lewandowski den FC Barcelona?

Die zuletzt abgekühlten Gerüchte um einen möglichen Abgang von Robert Lewandowski vom FC Barcelona nehmen wieder Fahrt auf. Aufnehmender Klub könnte ausgerechnet ein LaLiga-Rivale.

Wie der Journalist Ruben Uria auf seinem Twitch-Kanal vermeldet, beobachte Atlético Madrid die Situation Lewandowskis bei Barca ganz genau.

Der aktuelle Tabellenfünfte und Champions-League-Gegner von Borussia Dortmund sei demnach zu einer Offerte für den 35-Jährigen bereit, wenn dieser für einen aus Sicht des Klubs adäquaten Preis zu haben sei.

Barca wiederum, so hieß es zuletzt immer wieder auch in anderen Berichten, soll Lewandowski loswerden wollen, um das Gehaltsbudget zu entlasten.

Der langjährige Torjäger des FC Bayern ist bereits Top-Verdiener der Katalanen, soll dank eines Passus in seinem bis 2026 datierten Vertrag in der kommenden Saison aber sogar noch mehr Gehalt kassieren als bisher, angeblich rund 16 Millionen Euro - eine (zu) stolze Summe für den finanziell angeschlagenen Klub, der seinen Kader wegen der wechselhaften Leistungen in den vergangenen Monaten zudem im Sommer gerne verstärken würde.

FC Barcelona: Das sagt Robert Lewandowski zu seiner Zukunft

Neben dem dann wegfallenden Gehalt könnte Lewandowski für Barca auch noch eine durchaus ansehnliche Ablösesumme einspielen. Sein Marktwert wird noch auf rund 20 Millionen Euro taxiert. 45 Millionen Euro flossen bei seinem Wechsel nach Spanien vor der Saison 2022/2023 an den FC Bayern.

Lewandowski selbst hatte den Wechsel-Spekulationen unlängst eigentlich einen Riegel vorgeschoben und dabei auch leise Medienschelte betrieben.

"Ich kenne die Mechanismen der spanischen Presse und sie sind, was sie sind", sagte er dem polnischen Portal "Meczyki.pl". "Ich weiß, wo ich nächste Saison spielen werde. Ich bleibe in Barcelona."

An Lewandowskis Leistungen in der laufenden Spielzeit hatte es rund um Barca immer wieder Kritik gegeben. Zuletzt präsentierte sich der Goalgetter aber wieder in aufsteigender Form.