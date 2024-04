Hintergründe zum Meyer-Aus in der Schweiz

IMAGO/Anton Geisser

Wohin zieht es Max Meyer?

Max Meyer, ehemals beim FC Schalke und 1. FC Köln aktiv, wird den FC Luzern im Sommer nach insgesamt zwei Jahren verlassen - obwohl er in der Schweiz durchaus positiv auf sich aufmerksam machen konnte. Offenbar verläuft die Trennung nicht reibungslos.

Die zweijährige Zusammenarbeit zwischen Max Meyer und dem FC Luzern endet nach der laufenden Spielzeit "mit einem faden Beigeschmack", berichtet der Schweizer "Blick" wenige Tage nach der offiziellen Verkündung der Trennung. Luzerns Sportchef Remo Meyer hatte am Montag bestätigt, dass der Vertrag des 28-jährigen Ex-Schalkers nicht mehr verlängert wird.

Der Grund: Die Luzerner hatten Meyer gleich zwei Angebote unterbreitet. Das erste lehnte der Spielmacher ab, auf das zweite ließ er scheinbar nie eine definitive Antwort folgen, so die Zeitung nun. Doch der Klub brauchte Planungssicherheit, sodass die Offerte zurückgezogen wurde.

Verhältnis zu Luzern-Trainer Frick zerrüttet?

Öffentlich hat sich Max Meyer bislang nicht zur bevorstehenden Trennung geäußert. Sein Berater Roger Wittmann ließ eine Anfrage des "Blick" unterdessen unbeantwortet.

Dass der langjährige Bundesliga-Profi derweil mit seiner Entscheidung zögerte, ob er auch in Zukunft für den FC Luzern spielen will, könnte dem Bericht zufolge derweil mit der Situation von Trainer Mario Frick zusammenhängen. Hatte sich Meyer lange zunächst begeistert über die Zusammenarbeit mit Frick gezeigt, erhielt das Verhältnis zuletzt starke Risse.

Dem Bericht zufolge könnte letztlich etwa die Entscheidung des 49-Jährigen, Meyer das zuvor übertragene Kapitänsamt wieder zu entziehen, dafür gesorgt haben. Auffällig auch, wie häufig der Oberhausener in den vergangenen Wochen ausgewechselt wurde bzw. nicht in der Startelf stand. Seine letzte direkte Torbeteiligung in der Liga ist schon lange her, zuletzt konnte Meyer Ende Januar ein Tor erzielen.