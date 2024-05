Trainer-Job für David Alaba?

IMAGO/Alberto Gardin

David Alaba fährt wohl mit Österreich zur EM - aber nicht als Spieler

Bislang schien klar, dass David Alaba von Real Madrid aufgrund der Nachwirkungen seines Kreuzbandrisses nicht mit Österreich zur Fußball-EM 2024 in Deutschland fahren kann. Jetzt winkt dem früheren Profi des FC Bayern offenbar doch die Turnier-Teilnahme - wenn auch nicht als Spieler.

Wie das spanische Portal "Relevo" berichtet, könnte Alaba stattdessen Teil des Trainerteams der ÖFB-Auswahl werden. Nationalcoach Ralf Rangnick soll dem 31-Jährigen demnach diese Möglichkeit offeriert haben.

Alaba habe sich über das Angebot erfreut und dankbar gezeigt, heißt es, und soll es inzwischen akzeptiert haben. Einer EM-Teilnahme des Abwehrspielers in ungewohnter passiver Rolle steht also nichts mehr im Wege.

Alaba hatte sich seine schwere Knieverletzung bei Reals Ligaspiel gegen den FC Villarreal kurz vor Weihnachten 2023 zugezogen. Lange Zeit hieß es, der Routinier kämpfe noch darum, bis zur EM rechtzeitig fit zu werden. Zuletzt kristallisierte sich jedoch heraus, dass er frühestens zu Beginn der kommenden Saison wieder auf dem Platz stehen wird.

Rangnick: Keine "Hauruck-Methode" bei David Alaba

Ende April hatte Rangnick eine Genesung Alabas bis zur Endrunde gegenüber "90minuten.at" als "unwahrscheinlich" bezeichnet, diese "käme einem Wunder gleich", so der 65-Jährige. "So lange er auf dem Trainingsplatz nicht irgendwas mit dem Ball macht, brauchen wir nicht darüber nachdenken. David ist 31 Jahre alt und will noch ein paar Jahre auf höchstem Niveau spielen. So wichtig die Euro ist, sie ist nicht das letzte Event seiner Karriere. Mit der Hauruck-Methode geht es nicht - das würden wir niemals machen."

Bereits damals kündigt Rangnick "Gespräche" mit Alaba über eine Rolle abseits des Platzes an. Diese hat es inzwischen offenbar gegeben.

Österreich trifft in der EM-Vorrunde auf Frankreich (17. Juni), Polen (21. Juni) und die Niederlande (25. Juni).