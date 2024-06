Manchester United droht neuer Sancho-Ärger

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Zum BVB wird Jadon Sancho in diesem Sommer wohl nicht zurückkehren

Mit Hochdruck versucht Manchester United in diesen Tagen, einen neuen Verein für Jadon Sancho zu finden. Drei Klubs wurde die BVB-Leihgabe angeblich schon aktiv angeboten, keiner hat bisher zugegriffen. Die Zeit drängt, denn schon am 8. Juli ist Vorbereitungsstart. Ob der Engländer dann dabei sein will bzw. darf, ist noch unklar.

Wie es um das Verhältnis zwischen Jadon Sancho und ManUnited-Coach Erik ten Hag bestellt ist, liegt auf der Hand: Nach dem Rauswurf des Spielers durch den Coach in der vergangenen Saison kann man davon ausgehen, dass sich die beiden Streithähne auch künftig lieber aus dem Weg gehen wollen. Von einer Versöhnung war bisher zumindest nicht die Rede.

Dazu passen auch die jüngsten Gerüchte um den Flügelspieler. Laut "ESPN" wurde Sancho in den letzten Tagen aktiv bei zwei Vereinen angeboten. Bei diesen Vereinen soll es sich um Juventus Turin und den FC Barcelona handeln. In England wird darüber hinaus berichtet, dass der 24-Jährige auch Manchester City offeriert wurde.

Wird der BVB zum Rettungsanker für Jadon Sancho?

Die schlechte Nachricht für Manchester: Keiner der Klubs soll Interesse an einer festen Verpflichtung gezeigt haben. Die geforderten rund 50 Millionen Euro Ablöse haben allen voran Juve und Barca abgeschreckt. Beide sollen höchstens an einer Leihe interessiert sein. Eine Option, die United eigentlich ausschloss, mittlerweile laut "ESPN" aber notgedrungen in Betracht zieht. Zu groß ist offenbar die Sorge, man könnte auf Sancho sitzenbleiben.

Sollte bis zum offiziellen Trainingsstart am 8. Juli kein Abnehmer gefunden werden, wird Stand heute mit einer Rückkehr des Ex-BVB-Profis in den United-Kader gerechnet. Doch auch hier droht Ungemach: "ESPN" zufolge sind die Vereinbarungen dafür noch nicht finalisiert. Bedeutet: Sancho würde einer erneuten Zusammenarbeit mit ten Hag lieber aus dem Weg gehen.

Womöglich könnte der BVB noch zum Rettungsanker für den Flügelspieler werden. In dieser Woche wurden Spekulationen laut, nach denen die Dortmunder Sancho doch noch fest verpflichten könnten. Finanziert werden könnte der Deal demnach durch einen Transfer von Karim Adeyemi. Viel mehr als lose Gerüchte gab es dahingehend aber noch nicht.